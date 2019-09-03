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Гонконгские студенты и школьники бойкотируют занятия после ожесточенных протестов в выходные

Сотни гонконгских школьников и студентов в понедельник вместо занятий отправились на акции протеста, что стало еще одним актом неповиновения в ходе антиправительственного движения, погрузившего город в тяжелейший за последние десятилетия политический кризис.

Бойкот стал продолжением прошедших в выходные протестов, ознаменовавшихся одними из самых серьезных столкновений демонстрантов с полицией с момента начала беспорядков более трех месяцев назад. Протестующие поджигали баррикады и бросали бутылки с зажигательной смесью, а полиция в ответ применила водометы, слезоточивый газ и дубинки.

Тысячи протестующих в воскресенье заблокировали дороги и линии общественного транспорта, ведущие в аэропорт Гонконга. Демонстранты пытаются привлечь внимание мировой общественности к попытке заставить Пекин предоставить большую автономию бывшей британской колонии, которая вернулась под китайское управление в 1997 году.
Reuters
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