Фото: пресс-служба президента Беларуси





— Я же езжу на работу, стыдно даже, несколькими автомобилями. Меня всегда тянет к тому, чтобы сесть на электромотоцикл или велосипед и поехать на работу, но все испортил Зеленский. Президент Украины, когда его избрали, он сказал, что будет на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи, — рассказал десятиклассникам президент.





Президент пояснил — сразу же проведут параллель, мол, он подражает Зеленскому.





Александр Лукашенко также признался, что самый любимый у него — электромотоцикл.





— Наш минский уже делает завод. Хорошая штука. Конечно, он не летит на 180 км/ч, как «Тесла». Но очень приятно.





Но все же чаще, по его словам, он крутит педали обычного велосипеда.





Лукашенко также заверил старшеклассников, что страна все больше будет переходить на электротранспорт.



