Свободные выборы? Необоснованные запреты открывают счет

Роман Юргель, наблюдатель в Гродненской областной ТИК проинформировал, что заседание открыл Сергей Хацук, заместитель начальника главного управления организационно-кадровой работы Гродненского облисполкома.





Первое заседание Гродненской областной избирательной комиссии, 02.09.2019

Председателем ТИК был избран известный Владимир Хлябич (руководитель организации "Белая Русь" Октябрьского района), который много лет руководит избирательными кампаниями в городе. Заместителем председателя избран Юрий Неред. Оба в комиссиях работают с 2000 года. Секретарем комиссии стал Игорь Зайко, чиновник по "кадрам" облисполкома. Из 13 членов комиссии в предыдущих комиссиях работало 11. Были утверждены график работы и организация дежурств.





Виктор Сазонов, наблюдатель на округе №51, отмечает, что первое заседание прошло в штатном режиме, были рассмотрены три вопроса - выборы руководства комиссии, график работы комиссии и утвержден рабочий план. Заседание открыл представитель горисполкома Александр Вайтуленис.





Заседание окружной избирательной комиссии №51 в Гродно, 02.09.2019.





ергей Репин, который и предыдущие выборы был членом комиссии по этому округу. Большинство членов прежнего состава комиссии (8 из 13) остались и в обновленном составе, пишет Руководителем ОИК №51 избран С, который и предыдущие выборы был членом комиссии по этому округу. Большинство членов прежнего состава комиссии (8 из 13) остались и в обновленном составе, пишет elections2019.spring96.org





Заместителем председателя комиссии стал Юрий Кучинский, секретарем - Инна Островская. Заседание не заинтересовало журналистов и других наблюдателей.









Главой окружной избирательной комиссии № 49 избрана Ирина Миронович, руководитель делами Администрации Октябрьского района Гродно. Заместителем председателя этой комиссии стал Олег Кравчук, секретарем - Наталья Чикова. 8 человек из 13 в этой комиссии были и на предыдущих выборах.





Наблюдатель Андрей Котя сообщил, что первое заседание ОИК №52 также произошло. Председателем комиссии избран Виталий Шут, заместителем - Тамара Зайко, секретарем - Алла Кулешевич. Наблюдателю комиссия отказала в просьбе сфотографировать заседание. Члены комиссии возмутились и единогласно проголосовали за то, чтобы не позволить делать Андрею Коте фотографии.



