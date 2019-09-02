VALENTIN EGORSHIN/TASS

Бортко был реальным соперником Беглова?

Владимиром Путиным вместо Георгия Полтавченко в октябре 2018 года, член "Единой России", но выдвигался как самовыдвиженец), режиссер и член КПРФ Бортко, Надежда Тихонова из "Справедливой России" и Михаил Амосов, бывший член "Яблока", выдвинувшийся от партии "Гражданская платформа". Всего на пост губернатора Петербурга претендовало четыре человека, пишет Русская служба новостей Би-би-си. Это врио губернатора Беглов (назначен президентомвместов октябре 2018 года, член "Единой России", но выдвигался как самовыдвиженец), режиссер и член КПРФ Бортко,из "Справедливой России" и, бывший член "Яблока", выдвинувшийся от партии "Гражданская платформа".





До последнего времени Бортко прочили место главного соперника Беглова - и даже считалось, что Бортко и Беглов могут сразиться во втором туре.





"Сначала казалось, что эти выборы были сделаны "под Беглова", - сказал Би-би-си профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. - Но он столько всего наделал, что вероятность второго тура становилась все больше".









Вне зависимости от намерений и характеристик самого Бортко, в городе было немало людей, готовых за него проголосовать, считает Гельман: "Здесь есть устойчивое количество человек, которым не нравится Беглов и которые готовы отдать голос за кандидата от КПРФ".





Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен: Бортко сам считал, что он - реальный кандидат. "Он искренне собирался бороться, чтобы победить. Шанс у него был еще летом этого года, вероятность второго тура была объективной", - сказал он Би-би-си.





По мнению Солонникова, на руку коммунисту Бортко могли быть и ситуация в экономике России, и московские протесты.

Почему же Бортко снял кандидатуру?

Режиссер заявил об отказе участвовать в выборах на дебатах кандидатов 30 августа, их транслировал телеканал "Санкт-Петербург". Он сравнил предвыборную гонку с игрой краплеными картами и выразил недовольство тем, что горизбирком решил организовать участковые избирательные комиссии в Псковской и Ленинградской областях. Там не будут установлены видеокамеры, а организовать наблюдение за работой комиссий будет сложнее, чем в Петербурге, считает Бортко.





На пресс-конференции, которую Бортко организовал на следующий день, он рассказал, что перед своим решением встречался с замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, но тот якобы отговаривал его сниматься с выборов.





Теперь некоторые члены КПФР требуют исключить Бортко из партии. "Самое жесткое наказание для Бортко" предложил член ЦК КПРФ Валерий Рашкин. "Он совершил грубейшую ошибку, нарушил партийный устав", - заявил он телеканалу "Дождь".





Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал решение Бортко предательством. "Очевидно, что никакого политического и партийного будущего у него теперь нет", - сказал Афонин.





Почему же политик вышел из гонки? Как считает Солонников, причина - точно не в избирательных участках за пределами Петербурга: "Они вряд ли повлияют на итоги выборов. Но Бортко был самым эмоциональным кандидатом. Возможно, где-то с ним не так поговорили, не так услышали. И поэтому он снялся. Это не был холодный расчет".





Гельман с этим не согласен: "Вряд ли Бортко в инициативном порядке совершил этот шаг". По его мнению, Кремль опасался того, что Беглов может не набрать в первом туре 50%, то есть выиграть в первом туре, и выход коммуниста из компании - "попытка уменьшить напряжение".

У других кандидатов есть шансы?

Согласно опросу ВЦИОМ, который провели еще в конце июня, около 55% респондентов собирались проголосовать за Беглова. Среди других кандидатов Бортко лидировал - но всего лишь с 13%.





Предвыборная агитация кандидатов была не самой активной. По городу развешаны плакаты с призывом участвовать в едином дне голосования, а также стенды с лицами Беглова, Бортко и Тихоновой. В соцсетях и интернете - в основном позитивные посты о деятельности врио губернатора. Агитация Амосова не бросалась в глаза.









"Ни Амосов, ни Тихонова не обладают таким потенциалом мобилизации, как КПФР. Но если явка будет высокой, возможны разные варианты", - допускает Гельман. "Есть же вероятность, что в ближайшее время вулкан взорвется? Есть, но она очень небольшая", - оценивает Солонников.

Что сделал Беглов, чтобы победить?

Предвыборная кампания врио губернатора транслируется городскими СМИ и телеканалами (но не независимыми СМИ). Беглов общается с районными пенсионерами, заявляет об открытии новых парков и станций метро и так далее.





Кандидат хочет показаться себя как грамотный хозяйственник и экономист, он "оперативно вмешивался в формирование бюджета, много ездит по городу и общается с людьми", комментирует Солонников.





По его словам, то, что Беглов пошел на выборы самовыдвиженцем, а не кандидатом "Единой России", должно было подчеркнуть, что он хочет предоставлять всех петербуржцев. Врио губернатора, скорее всего, выиграет выборы в первом туре, набрав от 55 до 65% голосов, прогнозирует Солонников.





Гельман считает, что цифры будут меньше. "Хозяйственник Беглов или нет - это не имеет никакого значения, - говорит он. - Любые действия в ходе избирательной кампании непосредственного влияния сразу на качество жизни не имеют".

Кто такой Беглов?

Беглов работал в петербуржской мэрии еще во времена Анатолия Собчака и Путина. У него длинный послужной список.





При губернаторе Владимире Яковлеве он был первым вице-губернатором и руководителем канцелярии Смольного. Когда в 2003 году Яковлев переехал работать в Москву, Беглов в первый раз стал врио губернатора. На выборах победила Валентина Матвиенко, и Беглов стал первым заместителем полпреда в Северо-Западном федеральном округе и членом "Единой России".





Политик знаком с Путиным, и после работы в полпредстве переехал в Москву и работал руководителем контрольного управления президента (когда-то его возглавлял сам Путин). Как рассказывали Би-би-си бывшие коллеги Беглова, он серьезно изменил этого подразделения.





"В контрольном управлении он сделал много, создал хорошую систему, всю работу автоматизировал, компьютеризировал", - говорил Би-би-си Яковлев.









В 2008 году Беглов стал замруководителя администрации, а также возглавил совет при президенте по делам казачества.





Через десять лет непубличный аппаратчик был назначен врио губернатора Петербурга - во второй раз. А теперь хочет избавиться от этой приставки и стать губернатором.



