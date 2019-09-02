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Беларусь и Индия готовят двусторонние визиты на высоком и высшем уровне

Дипломаты Беларуси и Индии ведут подготовку двусторонних визитов на высоком и высшем уровне в 2019-2020 годах, сказано в сообщении белорусского МИД.

"Обсуждены вопросы разработки графика и содержательного наполнения ряда двусторонних визитов высокого и высшего уровней, которые планируются на 2019-2020 годы", - сообщается в пресс-релизе МИД по итогам прошедшей в понедельник в Минске встречи заместителя главы внешнеполитического ведомства Андрея Дапкюнаса с послом Индии в Беларуси Сангитой Бахадур, пишетinterfax.by

В МИД также отмечают, что Дапкюнас "привлек внимание посла Индии к своевременной и востребованной в современных условиях инициативе президента Беларуси о запуске широкого многостороннего диалога по восстановлению действенной системы международной безопасности и сотрудничества в евразийско-атлантическом регионе".


Также дипломаты обсудили темы укрепления глобальной и региональной безопасности, нераспространения ядерного оружия, борьбы с терроризмом. Дапкюнас отметил и важность участия представительной индийской делегации в международной конференции высокого уровня. "Борьба с терроризмом посредством инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", которая пройдет в Минске 3-4 сентября.
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