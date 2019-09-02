



Состоявшийся визит говорит об укреплении роли и влияния Беларуси в региональной и мировой политике, считает депутат.





– Другое дело, когда происходят такие визиты, свидетельствующие об укреплении влияния и авторитета страны, всегда найдутся политические силы, и не только в России, которым это не понравится. Это наши недоброжелатели, – отметил Валерий Воронецкий. – Каждый борется за свое влияние и могущество. В России и не только есть немало сил, которых напрягает укрепление белорусского влияния в регионе.





При этом в Кремле, обратил внимание парламентарий, реакция на визит в Беларусь Джона Болтона была спокойной и доброжелательной.









Валерий Воронецкий считает бесполезным искать подводные камни в состоявшемся визите. Джон Болтон в последнее время успел побывать в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Грузии, Украине, Молдове. Это говорит об интересе ко всему региону.





– Но вместе с тем сегодня многие, в том числе американцы, начинают понимать, что без активной роли Беларуси в этом регионе трудно обеспечивать стабильность и безопасность - нужно взаимодействовать. Какие тут могут быть подводные камни? Никаких, - заметил парламентарий.





Депутат подчеркнул, что визит в Беларусь советника Президента США по национальной безопасности инициировала американская сторона, gazetaby.com



