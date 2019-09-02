Депутат: в России есть немало сил, которых напрягает укрепление белорусского влияния в регионе
Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий решил высказаться по поводу визита в Минск советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Его мнение опубликовала БЕЛТА.
Состоявшийся визит говорит об укреплении роли и влияния Беларуси в региональной и мировой политике, считает депутат.
– Другое дело, когда происходят такие визиты, свидетельствующие об укреплении влияния и авторитета страны, всегда найдутся политические силы, и не только в России, которым это не понравится. Это наши недоброжелатели, – отметил Валерий Воронецкий. – Каждый борется за свое влияние и могущество. В России и не только есть немало сил, которых напрягает укрепление белорусского влияния в регионе.
При этом в Кремле, обратил внимание парламентарий, реакция на визит в Беларусь Джона Болтона была спокойной и доброжелательной.
Валерий Воронецкий считает бесполезным искать подводные камни в состоявшемся визите. Джон Болтон в последнее время успел побывать в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Грузии, Украине, Молдове. Это говорит об интересе ко всему региону.
– Но вместе с тем сегодня многие, в том числе американцы, начинают понимать, что без активной роли Беларуси в этом регионе трудно обеспечивать стабильность и безопасность - нужно взаимодействовать. Какие тут могут быть подводные камни? Никаких, - заметил парламентарий.
Депутат подчеркнул, что визит в Беларусь советника Президента США по национальной безопасности инициировала американская сторона, gazetaby.com
19:19 02/09/2019