Ганапольский: По телевизору мы услышим про предательскую Беларусь в исполнении «путиноидов»
Обозреватель Матвей Ганапольский считает, что поездка главы Совбеза Беларуси в Варшаву на встречу с советником президента США, а также руководителями Совбеза Украины и Бюро национальной безопасности Польши, без последствий не останется.
– Сегодня, конечно, все про предательскую Беларусь мы услышим в исполнении правильных людей, «путиноидов», по телевизору, – заявил Ганапольский в эфире Эха Москвы. – Но конечно, они будут немножко в замешательстве. Потому что, если говорить формально, то Беларусь ничего не нарушила. Она все-таки является самостоятельным независимым государством, и Россия была туда не приглашена, на это празднование 80-летие начала Второй мировой войны по понятным причинам.
Конечно, Россия это не признает, потому что Россия, как считает Польша, как считает Запад, благодаря пакту Молотова-Риббентропа, начала войну – как бы те подпалили войну с Запада, а Советский Союз подпалил войну с востока.
Ну, вот этот мировоззренческий клинч, конечно, останется, и останется навсегда – в интернете посмотрел очень интересный ролик, который сделал то ли «Дождь», то ли «Настоящее время», — это как российский телевизор освещал пакт Молотова-Риббентропа. Короче, они его так освещали, что это очень хорошо.
Вообще, если вы вспомните всякие мои комментарии по поводу непризнания нынешней Россией своей вины, для меня самая большая загадка, которая останется загадкой на всю жизнь – какого хрена нынешнему российскому руководству, вот этому Путину и его вот этим собакам, которые бегают вокруг него, — зачем им брать на себя кровь усатых предшественников, которые уничтожали свой собственный народ?
Вы понимаете, иррациональность — российская власть вообще иррациональна, — возьмем хотя бы избиение протестов. Но вот это всегда меня удивляло. То есть, святые и божие все? Ну почему не признать какую-то вину? Ведь это дело предшественники. При этом столь мощном аппарате промывания мозгов.
Вспомните — ну, вас тогда не было на свете – вы знаете про остров Даманский? Помните? У вас возникают какие-то ассоциации с островом Даманским? Вы помните, о чем я говорю?
Был остров Даманский, и была настоящая кровавая война с Китаем за этот остров Даманский. Эта война закончилась. После этого Россия, Советский Союз, отдал этот остров Китаю. После этого по телевизору объяснили, что это очень хорошо и правильно – отдать этот остров Китаю. Советский народ единодушно закричал «ура» и «браво». После чего судьба этого острова была очень смешная – насколько мне известно, речка меняла русло и сейчас острова Даманского вообще не существует.
Имея такую пропагандистскую машину объяснить, что усатая тварь, которая уничтожала свой собственный народ, что он преступник, — то есть россиянам по барабану. Но то, что называется международный имидж, он бы изменился. Но нет, — ничего подобного. Эти ребята, «Путиноиды», своеобразны: ни шагу назад. Но это их дело.
И вот мы видим, как Беларусь отдельно разговаривает. А это вот только пусти: сегодня она тут поговорит, завтра она там поговорит, а потом и союзному государству конец.
17:16 02/09/2019