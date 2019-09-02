– Сегодня, конечно, все про предательскую Беларусь мы услышим в исполнении правильных людей, «путиноидов», по телевизору, – заявил Ганапольский в эфире Эха Москвы . – Но конечно, они будут немножко в замешательстве. Потому что, если говорить формально, то Беларусь ничего не нарушила. Она все-таки является самостоятельным независимым государством, и Россия была туда не приглашена, на это празднование 80-летие начала Второй мировой войны по понятным причинам.





Конечно, Россия это не признает, потому что Россия, как считает Польша, как считает Запад, благодаря пакту Молотова-Риббентропа, начала войну – как бы те подпалили войну с Запада, а Советский Союз подпалил войну с востока.





Ну, вот этот мировоззренческий клинч, конечно, останется, и останется навсегда – в интернете посмотрел очень интересный ролик, который сделал то ли «Дождь», то ли «Настоящее время», — это как российский телевизор освещал пакт Молотова-Риббентропа. Короче, они его так освещали, что это очень хорошо.





Вообще, если вы вспомните всякие мои комментарии по поводу непризнания нынешней Россией своей вины, для меня самая большая загадка, которая останется загадкой на всю жизнь – какого хрена нынешнему российскому руководству, вот этому Путину и его вот этим собакам, которые бегают вокруг него, — зачем им брать на себя кровь усатых предшественников, которые уничтожали свой собственный народ?



