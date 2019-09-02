В Беларусь назначили первого посла Японии

Как сообщает японское издание NHK , Токунага станет первым японским послом в Минске.





С июня 2016 года функции Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Беларуси выполняет Тоёхиса Кодзуки. Но он совмещает свои функции с руководством японской посольством в России.





«До сих пор он [Хироки Токунага. – Ред. belsat.eu] был в Беларуси был просто послом. Таков был ранг. Теперь он будет первым Чрезвычайным и Полномочным послом», – сообщили корреспонденту belsat.eu в посольстве.





Сейчас сам дипломат находится не в Беларуси.





Дипломатические отношения между Беларусью и Японией были установлены 26 января 1992 года.







