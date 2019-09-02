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В Беларусь назначили первого посла Японии

Хироки Токунага назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Беларуси. Об этом 2 сентября сообщили в дипломатическом представительстве.

Как сообщает японское издание NHK, Токунага станет первым японским послом в Минске.

С июня 2016 года функции Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Беларуси выполняет Тоёхиса Кодзуки. Но он совмещает свои функции с руководством японской посольством в России.

«До сих пор он [Хироки Токунага. – Ред. belsat.eu] был в Беларуси был просто послом. Таков был ранг. Теперь он будет первым Чрезвычайным и Полномочным послом», – сообщили корреспонденту belsat.eu в посольстве.

Сейчас сам дипломат находится не в Беларуси.

Дипломатические отношения между Беларусью и Японией были установлены 26 января 1992 года.
Источник: МГ/МВ belsat.eu
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