Почему Лукашенко советуют уволить своих пиарщиков

Напомним, что 29 августа в Минске прошла встреча Александра Лукашенко с Джоном Болтоном. В тот же день глава Беларуси собрал на приусадебном участке урожай бахчевых.

– Правительство Беларуси получило шанс засветиться в компании сильных мира сего. Это, безусловно, стоило бы использовать. На этом можно было снизить цену государственных займов… Но весь эффект от такого хорошего события был смазан новостями о том, что после встречи с Болтоном Лукашенко пошел собирать арбузы. В интернете полно фото, где президент в окружении молодых девушек кидает арбузы.





Алексей Колб считает, что советники главы Беларуси – «бездари»:





– На месте президента Беларуси я бы уволил своих пиарщиков… Его словно вымазали грязью, закидали арбузными корками.





Удивленный увиденным, эксперт даже допустил, что против Лукашенко была применена хорошо спланированная провокация.