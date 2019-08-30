Почему Лукашенко советуют уволить своих пиарщиков
Журналисты и эксперты задаются вопросом: как после встречи с советником президента США можно было отправиться собирать арбузы в компании молодых девушек. Как?!
Напомним, что 29 августа в Минске прошла встреча Александра Лукашенко с Джоном Болтоном. В тот же день глава Беларуси собрал на приусадебном участке урожай бахчевых.
Алексей Колб, эксперт по маркетингу и системному развитию бизнеса, поразился в программе на Примусе:
– Правительство Беларуси получило шанс засветиться в компании сильных мира сего. Это, безусловно, стоило бы использовать. На этом можно было снизить цену государственных займов… Но весь эффект от такого хорошего события был смазан новостями о том, что после встречи с Болтоном Лукашенко пошел собирать арбузы. В интернете полно фото, где президент в окружении молодых девушек кидает арбузы.
Алексей Колб считает, что советники главы Беларуси – «бездари»:
– На месте президента Беларуси я бы уволил своих пиарщиков… Его словно вымазали грязью, закидали арбузными корками.
Удивленный увиденным, эксперт даже допустил, что против Лукашенко была применена хорошо спланированная провокация.
Недоумевает и журналист Виталий Цыганков.
– Усё ж цікава, якая піярская задачы выконваюцца гэтымі кавунамі, якія «мэсіджы» дасылаюцца шырокім народным масам? «Я такі круты альфасамец, што вакол мяне круцяцца маладыя дзяўчыны мадэльнай зьнешнасьці»? Ну ня ведаю, – написал Цыганков. – Чаму нейкі піяршчык альбо сам Лукашэнка вырашыў, што гэтыя кадры могуць у народу выклікаць штосьці іншае, акрамя злобы і раздражненьня?
Чаму апошнія гады як толькі нейкі канцэрт – дык Лукашэнка сядзіць у атачэньні маладых дзяўчын? Гэта разьлік на тое, што нейкі рабацяга будзе глядзець на такія кадры і скажа сам сабе – «а наш яшчэ таго, нешта можа?» Пры ўсёй заяўленай патрыярхальнасьці беларускага грамадзтва мне не падаецца, што Лукашэнка тут набірае сабе нейкія пункты.
Ці гэта пераход да іміджу добрага дзядулі, якому маладыя дзяўчаты проста добраахвотна дапамагаюць, як калісьці цімураўцы ветэранам?
Источник: "Солидарность"
16:08 02/09/2019