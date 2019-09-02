Трамп предпочел гольф годовщине Второй мировой войны





В пресс-службе американского лидера отметили, что Трампа каждый час уведомляют об урагане. Сам глава США заявил, что планирует отправиться в здание Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями на заседание, которое посвящено «Дориану».





В конце августа Трамп пообещал, что посетит Польшу "в ближайшем будущем".