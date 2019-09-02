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Лукашенко обещает "немного отпустить" антинаркотическое законодательство: Жестковато

Лукашенко рассказал о возможности изменений в антинаркотическом законодательстве.

архивное фото

Соответствующие заявления он сделал сегодня, общаясь со старшеклассниками в школе №93 города Минска.

"Про наркотики просто даже говорить не хочу. Недавно мы законы приняли жесточайшие. Что сейчас уже матери тех, кто попал в места не столь отдаленные, просят смягчить этот закон, - отметил он. - Это по моей инициативе были приняты соответствующие законы. Притом, ну где-то мы, наверное, перегнули. 

Тот, кто наркотики потребляет, - больной человек. И я считал, что их надо воспитывать трудом - в колонии. Мы их воспитываем и перевоспитываем, но страшная ломка, когда тебя особо без медицины начинают отучать от этого".

"Поэтому где-то, наверное, мы должны больше их лечить. Но не прощать тем, кто потребляет", - сказал Александр Лукашенко.

"Думаю, надо встретиться с этими родителями, которые хотят со мной встретиться. Но им же надо что-то сказать, и в этом отношении мы думаем, что сделать. 

А тем, кто сюда привозит, распространяет наркотики, никакой пощады не будет. Человек, употребляющий наркотики, способен на все. Это страшные люди. С теми, кто является источником этого страшного зла, мы будем точно так и поступать", - подчеркнул Лукашенко.


Он высказал мнение, что вводить ограничения и запреты, в том числе по курению в общественных местах, в части продажи табака, надо аккуратно и постепенно. 

"По антинаркотитическому законодательству мы убедились, что мы жестковато это сделали. Отпустим, но немного", - добавил он.
Источник: belta.by
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