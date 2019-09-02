Шушкевич: Белорусы ждут героя

Интервью тезисно:





Сегодня чиновники отобраны: это угодники и льстецы. Их можно поставить с одной должности на другую и ничего не изменится. Принципы демократии сейчас не работают в Беларуси. Чтобы изменился экономический строй общества, ведь он зависит от политической системы, нужно чтобы умные люди пришли к власти.





Нужно дать возможность белорусам самим решать как им жить, как обходиться с гостями. Но у нас нет этого и у нас нет права выбора с 1996 года. Свободы без жертв не бывает. Стране нужен герой.





Нужно объединиться, нужно выйти многими тысячами и не один раз. Нужно победить страх. Если нас будет много, страх пропадет. И тогда будет результат. Мерзость не может долго уживаться с сознанием людей.





В Беларуси нет оппозиции, потому что ее нет в парламенте. У нас скорее диссидентство. Виноваты в этом отчасти фонды, которые поддерживают людей, не имеющих опыта в организации людей.





Историк, который не знает, что Франциск Скорина не мог гулять по Санкт-Петербургу – не может быть историком. В Беларуси мало образованных людей и поэтому нет интеллигенции. Президент тому пример.









Кроме того, очень много образованных людей уехало из страны работать за границу. Это личный выбор каждого человека, но это большая проблема для страны.





СССР спасти уже было нельзя. Он окончательно развалился когда был путч 19 августа 1991 года. Страна перестала быть управляемой и империя рухнула. Это был результат различных процессов.





США не хотели и боялись распада СССР, так как при его развале могло образоваться много неуправляемых государств с ядерным оружием.

Иметь ядерное оружие очень накладно и опасно для небольшого государства. Отказаться от него – это правильное решение. Мы получили после 59 миллионов долларов компенсации.





В 1994 году победил Лукашенко, потому что я столкнулся с предательством, которое даже не мог себе представить. Я сильно заблуждался, когда думал, что моим другом а не врагом был Кебич. Сейчас оппозиция тоже не может работать вместе и от этого проигрывает.





Беларусь должна быть нейтральной страной. Мы живем 25 лет в условиях принудительной русификации. Восхваляется русский мир. Россия вкладывает огромные деньги в это. Беларуси нужна государственная политика возрождения белорусского языка.





Когда мы перестанем забывать о своем достоинстве, наши дела исправятся!