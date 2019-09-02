



Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на минувшей неделе находился с визитом в Минске, он встречался с Александром Лукашенко и главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Его визит в Беларусь вызвал неоднозначную реакцию среди политологов и экспертов.





"Сегодня, как мне кажется, значительно важнее для нас обратить внимание на ход обсуждения вопросов интеграционной повестки, сверку позиций, учет той практики, которая сложилась сегодня, и учет тех выводов, которые сделают экономическое взаимодействие более успешным завтра, чем делать какие бы то ни было прогнозы или давать оценки, с чем приехал Болтон, что он сказал, какие последствия это будет нести", – заявил журналистам в понедельник в Минске посол Мезенцев, комментируя мнение некоторых экспертов и политологов о том, что американский чиновник приехал, чтобы "подкупить Беларусь и отвратить ее от России".









Посол Мезенцев также отметил важность для Беларуси и России углубления интеграции, в том числе и на региональном уровне.





"Давайте работать в той повестке, которая принципиально ближе всем нам и значимее для России и Беларуси, которая для миллионов граждан наших стран даст новые качества социальной жизни, обеспечит открытость, поддержку и большее взаимодействие", – сказал он.





При этом он подчеркнул, что эта повестка дня повысит возможность выстраивать сотрудничество в высокотехнологичных сферах экономики, сделает более открытыми рынки наших стран для товаров, продукции, друг для друга.





По словам посла, эта повестка двустороннего российско-белорусского сотрудничества "обеспечит нашу историю, внимание друг к другу, взаимные поездки, а также развитие межрегионального сотрудничества на принципиально новом уровне и станет расширяющимся фактом нашей жизни".





Глава российского диппредставительства также позитивно оценил заявление премьера Сергея Румаса во время встречи с президентом Александром Лукашенко относительно высокой степени готовности к парафированию программы действий по развитию интеграции.









"Полагаю, что доклад, который глава правительства (премьер Сергей Румас – Sputnik) сделал президенту страны Александру Лукашенко о готовности к парафированию программы действий, – это важнейших шаг в рамках реализации интеграционной повестки "союзного" строительства", – отметил он.





"Мы видим сегодня последовательную и динамичную работу сторон, в том числе по разрешению тех сложнейших вопросов реализации единых подходов по десяткам направлений развития национальных экономик. Важно понимать, что в преддверии 20-летия "союзного договора" эта работа имеет особое значение", – сказал Мезенцев.