Гродненцы первыми из всех регионов Беларуси провели подобное заседание. Оно длилось два с половиной часа. Вел заседание председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и начальник главного управления организационно-кадровой работы облисполкома Валерий Климович. Кворум был.





На заседании присутствовал наблюдатель от кампании "Правозащитники за свободные выборы" Роман Юргель.





Были рассмотрены вопросы по количественному и личному составу ОИК, месту нахождения комиссий и даты первых организационных заседаний. Местом пребывания Областной комиссии определены Гродненский облисполком по улице Ожешко 3. каб. 116. Первое заседание состоится 2 сентября.





Как и первые организационные заседания 13 ОИК по Гродненской области. 10 из 13 ОИК области будут находиться в райисполкоме, согласно постановлению ЦИК, где и были определены вместе с округами и адреса комиссий.









Единогласно на заседании проголосовали за количественный состав Гродненской областной и 13 ОИК области (по 13 членов в каждой комиссии).





В новый состав были выдвинуты 20 представителей на 13 мест, которые выделялись двумя способами: сбором подписей и от таких организаций, как БРСМ, Белорусский союз женщин, Белая Русь, Федерация профсоюзов Беларуси. Также выдвигались представители от партии ОГП, Говори правду, Белорусского дома в Варшаве, КПБ, БПЛ "Справедливый Мир", ЛДП.





Состав Гродненской областной комиссии обновился на три члена по сравнению с выборами 2016-го года. Это представители провластных организаций.





Среди новых членов в состав областной комиссии был включен Игорь Зайков, начальник отдела организационной работы и повышения квалификации кадров главного управления организационно-кадровой работы Гродненского облисполкома, идущий от ФПБ госслужащих и по заявлениям граждан, и еще двое новых членов, выдвинутых таким же образом от отраслевых ФПБ и по заявлениям граждан.





От оппозиционных структур в состав новой областной комиссии был включен уже известный ранее представитель БПЛ "Справедливый Мир" Дмитрий Рыжий, который был в комиссии и на прошлых выборах 2016-го года. Также из политических партий с прошлого раза включены провластный представитель сразу от двух организаций КПБ и БРСМ Денис Черняк.





В состав 13-ти ОИК было выдвинуто 219 представителей (175 по заявлениям граждан, 206 от ГО и политических партий, и от трудовых коллективов - 6). От провластных организаций БРСМ, БСЖ, "Белая Русь", ФПБ, Красный крест, Фонд мира, Совет ветеранов, Белорусский партия труда и справедливости, КПБ, ЛДП.





Основными критериями отбора были озвучены такие, как деловые и личные качества лиц, аналитический склад ума(!), авторитет среди подчиненных служащих, опыт работы в комиссиях прошлых выборов, устойчивость в достижении поставленных задач(!), коммуникативность, тактичность.









По всем выдвиженцам в областную и 13 ОИК проходила персональное обсуждение и голосование по каждой кандидатуре.





Составы ОИК изменились от 3 и более человек каждая. Но в них вошли люди, которые раньше работали в участковых избирательных комиссиях, вошли руководители делами райисполкома, их заместители, руководители, идеологи, юристы предприятий и организаций. Также вошли другие бюджетники, учителя, директора школ и гимназий, врачи.





Провластные представители выдвигались двумя способами, от провластных ГО и по заявлениям грамадн. Демократично оппозиционные - одним.





В состав 13-ти ОИК вошло от оппозиционных структур всего трое выдвиженцев. ОИК № 51 - Светлана Рюмина от БПЛ "Справедливый Мир", ОИК № 58 - Михаил Короткевич, также от БПЛ "Справедливый Мир" и ОИК № 60, от БСДП Грамада Станислав Бокиш. Не вошли представители ни от БНФ "Возрождение", ни от "Руху за свабоду", ни от ОГП, ни от партии БНФ.





Роман Юргель рассказал, как проходило голосование по оппозиционным кандидатам в комиссии:





"Открыто никто не отказывал во включении в ОИК. Как бы проходило обсуждение и голосование по кандидатурам от оппозиционных политических партий и ОО, и за известных активистов (АВК№59 Николай Уласевич, АВК№59 Александр Дергачев, др.)





Вообще все голосовали против. По другим несколько голосовала "за", а остальные "против". Как бы формально были соблюдены демократические процедуры голосования, но активных граждан, которых, как говорят, знают в лицо, то они были не проходные. И это чувствовалось".





При выдвижении же представителей от провластных ОО, которых в комиссии вошло много, подчеркивалось по каждой персоне, что это представитель от массовой многотысячной структуры, которая имеет представительства и низшие структуры по всем районам Гродненской области.









Отличительным есть и такой факт, как, например, что в ОИК № 50 вошли 2 идеолога, как и на выборах 2016-го года, Павел Язубец (ГТФ "Неман") и Мария Якимович (ОАО Автобусный парк Гродно).





На заседании кроме наблюдателя от кампании "Правозащитники за свободные выборы" были наблюдатели от провластных ГО и партий, и журналисты провластных СМИ.





От оппозиционных структур на заседании присутствовал только руководитель Гродненской структуры партии БНФ Вадим Саранчуков.