После этого к ставшей в одночасье знаменитой мороженщице появилось море вопросов, и репортеры из разных стран сбились с ног в ее поисках, однако девушки словно и след простыл. Но репортеры «Центрального телевидения» ее разыскали. В студии НТВ она ответила на вопросы ведущего Вадима Такменёва.









Екатерина Сафронова рассказала, что «заставила» Эрдогана кусать мороженое, потому что в ассортименте было только фасовочное мороженое и ложка не предполагалась.





Екатерина Сафронова: «Ассортимент, который мы представляем на МАКСе, заключается только в фасованном мороженом. И ложка не требуется, ее и не было. И я подсказала, что можно просто укусить».





Российский президент сам выбирал лакомство, долго не мог решить, какое мороженое выбрать, и в итоге купил два вида.





Екатерина Сафронова: «Владимир Владимирович выбирал сам, долго не мог решить и в итоге купил два — шоколадное и сливочное».













Сафронова пояснила, как получилось, что уже второй МАКС подряд именно она продает мороженое Путину. По словам Екатерины, ее компания уже не первый год работает на авиасалоне, занимаясь организацией торговли и питания, и это просто совпадение.





Екатерина Сафронова: «Организация, в которой я работаю, занимается организацией торговли на МАКСе уже третий раз. И так совпало, что я оказалась на месте продавщицы мороженого».





По словам Сафроновой, она — не просто продавщица мороженого, а менеджер по организации выездных мероприятий, в том числе работает и на МАКСе. «Звездочки не получаем», — отметила Сафронова. Также она рассказала, что в момент встречи с главами государств она испытывала «волнение и стеснение» и мысли воспользоваться ситуацией и обратиться с личной просьбой к Путину у нее не было.





Екатерина Сафронова: «В тот момент больше присутствовало волнение и стеснение. Возможно, и хотелось бы попросить о какой-то фотографии, но президент был не один, я думаю, что это было неуместно. А так что-то просить я не привыкла, привыкла работать».