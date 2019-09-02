"Я свою миссию выполнил" Премьер Грузии заявил об отставке
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
"Рамка развития создана, основана, и, следовательно, я принял решение уйти в отставку, так как считаю, что я выполнил свою миссию на данном этапе", — написал он на своей фейсбук-странице.
Бахтадзе был главой грузинского правительства с июня 2018 года. До этого он занимал пост министра финансов.
По закону после отставки премьера слагает полномочия весь кабмин. Министры продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.
В течение двух недель после ухода премьера парламент должен выразить доверие новому претенденту на пост, его составу кабмина и программе.
Кандидатуру в премьер-министры может выдвинуть партия, получившая на парламентских выборах наилучший результат (сейчас это "Грузинская мечта"). Для утверждения нового состава правительства необходимо большинство голосов в законодательном органе.
Источник: ria.ru
11:39 02/09/2019