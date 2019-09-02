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Зеленский отвел сына в первый класс: фото попали в сеть

2 сентября сын президента Украины Владимира Зеленского, 6-летний Кирилл, пошел в первый класс. Об этом в соцсети сообщила первая леди соседней страны Елена Зеленская.
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семья Зеленских, архивное фото
По ее словам, у их семьи сегодня особенный день.

«Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще — будет шалить, поедет в первые путешествия без родителей, начнет закалять характер и становиться ответственным. Кирилл не только будет усваивать школьную программу, но и учиться жить в стране изменений», — написала она.

Как отметила Зеленская, нынешние дети — поколение будущего. Они не знают, что такое советские ограничения и бессмысленная зубрежка.


Первая леди надеется, что ее дети полюбят школу и будут учиться охотно, а затем выберут профессию по зову сердца и сделают много полезного для страны.

«Мы хотим гордиться нашими детьми — и Сашей, и Кириллом. И знаем, что школа заложит основы их взрослой жизни. И будущего Украины», — добавила Зеленская.
Источник: politeka.net
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