Зеленский отвел сына в первый класс: фото попали в сеть

По ее словам, у их семьи сегодня особенный день.





«Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще — будет шалить, поедет в первые путешествия без родителей, начнет закалять характер и становиться ответственным. Кирилл не только будет усваивать школьную программу, но и учиться жить в стране изменений», — написала она.





Как отметила Зеленская, нынешние дети — поколение будущего. Они не знают, что такое советские ограничения и бессмысленная зубрежка.









Первая леди надеется, что ее дети полюбят школу и будут учиться охотно, а затем выберут профессию по зову сердца и сделают много полезного для страны.





«Мы хотим гордиться нашими детьми — и Сашей, и Кириллом. И знаем, что школа заложит основы их взрослой жизни. И будущего Украины», — добавила Зеленская.