В Афганистане взорвали антиталибского лидера-наркобарона
В афганском Файзабаде, административном центре северо-восточной провинции Бадахшан, в результате взрыва погиб бывший мэр города, командир проправительственного ополчения Назир Мохаммед Ниази (Nazir Mohammad Niazi)
Бывший мэр города Назир Мухаммед Ниази. Фото с сайта Khaama.com
Губернатор провинции Закария Савда (Zakaria Sawda) подтвердил, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 1 сентября, и отметил, что в результате был ранен еще один человек. Бомба была заложена рядом с футбольным полем и взорвалась, когда туда приехал бывший мэр, добавил представитель МИДа Нусрат Рахими.
Ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна организация. В то же время The Washington Post называет Ниази ключевым лидером движения, противостоящего антиправительственному «Талибану», одним из самых влиятельных командиров сил народного ополчения в афганском Бадахшане, возглавлявшим отряды численностью от 3 до 4 тыс. человек.
Кроме того, Ниази, как сообщает The Khaama Press News Age, считался одним из главных воротил наркобизнеса, был тесно связан с местной наркомафией и одновременно занимался нелегальной добычей полезных ископаемых.
Несмотря на рапорты о прогрессе в переговорах между талибами и США, по всему Афганистану отмечается эскалация террористической активности.
Атаки в последние дни происходят ежесуточно: утром 1 сентября восемь человек погибли в результате взрыва в провинции Фарах, еще шестеро мирных жителей — в районе Анар Дара (Anar Dara) той же провинции.
В субботу, 31 августа, около 12 человек погибли при авиаударах афганских сил в районе Гарзиван (Garziwan) провинции Фарьяб.
В то же время 1 сентября спецпредставитель США по вопросам афганского урегулирования Залмай Халилзад написал в Twitter, что в Дохе (столица Катара) завершился последний раунд переговоров с талибами, и стороны находятся «на пороге мирного соглашения».
Источник: fergana
10:47 02/09/2019