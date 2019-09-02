В Афганистане взорвали антиталибского лидера-наркобарона

Бывший мэр города Назир Мухаммед Ниази. Фото с сайта Khaama.com





Губернатор провинции Закария Савда (Zakaria Sawda) подтвердил, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 1 сентября, и отметил, что в результате был ранен еще один человек. Бомба была заложена рядом с футбольным полем и взорвалась, когда туда приехал бывший мэр, добавил представитель МИДа Нусрат Рахими.





Ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна организация. В то же время The Washington Post называет Ниази ключевым лидером движения, противостоящего антиправительственному «Талибану», одним из самых влиятельных командиров сил народного ополчения в афганском Бадахшане, возглавлявшим отряды численностью от 3 до 4 тыс. человек.





Кроме того, Ниази, как сообщает The Khaama Press News Age, считался одним из главных воротил наркобизнеса, был тесно связан с местной наркомафией и одновременно занимался нелегальной добычей полезных ископаемых.





Несмотря на рапорты о прогрессе в переговорах между талибами и США, по всему Афганистану отмечается эскалация террористической активности.









Атаки в последние дни происходят ежесуточно: утром 1 сентября восемь человек погибли в результате взрыва в провинции Фарах, еще шестеро мирных жителей — в районе Анар Дара (Anar Dara) той же провинции.





В субботу, 31 августа, около 12 человек погибли при авиаударах афганских сил в районе Гарзиван (Garziwan) провинции Фарьяб.





В то же время 1 сентября спецпредставитель США по вопросам афганского урегулирования Залмай Халилзад написал в Twitter, что в Дохе (столица Катара) завершился последний раунд переговоров с талибами, и стороны находятся «на пороге мирного соглашения».



