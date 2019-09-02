Дочь Назарбаева снова возглавила сенат
Депутат Дарига Назарбаева по итогам процедуры тайного голосования избрана спикером сената (верхней палаты - прим. БП) парламента
Как передает NUR.KZ, за нее проголосовали все 48 депутатов палаты, которые приняли участие на первом пленарном заседании сената.
Впервые на должность председателя сената дочь экс-президента Нурсултана Назарбаева была избрана 20 марта 2019 года, после ухода своего отца с должности президента.
Тогда пост президента получил глава сената Касым-Жомарт Токаев, а освободившее место заняла Дарига Назарбаева.
"Белорусский партизан"
09:58 02/09/2019