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Дочь Назарбаева снова возглавила сенат

Депутат Дарига Назарбаева по итогам процедуры тайного голосования избрана спикером сената (верхней палаты - прим. БП) парламента


Как передает NUR.KZ, за нее проголосовали все 48 депутатов палаты, которые приняли участие на первом пленарном заседании сената.

Впервые на должность председателя сената дочь экс-президента Нурсултана Назарбаева была избрана 20 марта 2019 года, после ухода своего отца с должности президента.

Тогда пост президента получил глава сената Касым-Жомарт Токаев, а освободившее место заняла Дарига Назарбаева.
"Белорусский партизан"
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