Дочь Назарбаева снова возглавила сенат





Как передает NUR.KZ , за нее проголосовали все 48 депутатов палаты, которые приняли участие на первом пленарном заседании сената.





Впервые на должность председателя сената дочь экс-президента Нурсултана Назарбаева была избрана 20 марта 2019 года, после ухода своего отца с должности президента.





Тогда пост президента получил глава сената Касым-Жомарт Токаев, а освободившее место заняла Дарига Назарбаева.