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Движение «За свободу» выдвинуло представителей в комиссии по всем 110 округам

Результаты этой кампании узнаем сегодня.

О том, что общественное объединение Движение "За Свободу" представила документы на выдвижение 110 своих представителей в окружные избирательные комиссии и 7 в территориальные избирательные комиссии, сообщил руководитель Движения Юрий Губаревич. Напомним, что на выборах в Палату представителей формируется 110 округов по семи регионам (шести областям и Минску), таким образом, Движение "За свободу" "закрыло" все. 

Общественное объединение «Говори правду» (ГП) выдвинуло 36 своих представителей в 7 территориальных и 29 окружных комиссий на парламентских выборах, сообщает пресс-служба ГП. 

Формирование комиссий этого уровня завершится сегодня, 2 сентября.
Олег Снов, "Белорусский партизан"
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