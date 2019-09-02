О том, что общественное объединение Движение "За Свободу" представила документы на выдвижение 110 своих представителей в окружные избирательные комиссии и 7 в территориальные избирательные комиссии, сообщил руководитель Движения Юрий Губаревич. Напомним, что на выборах в Палату представителей формируется 110 округов по семи регионам (шести областям и Минску), таким образом, Движение "За свободу" "закрыло" все.





Общественное объединение «Говори правду» (ГП) выдвинуло 36 своих представителей в 7 территориальных и 29 окружных комиссий на парламентских выборах, сообщает пресс-служба ГП.





Формирование комиссий этого уровня завершится сегодня, 2 сентября.