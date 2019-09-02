На переговорах не принято конкретных решений, но дискуссия важна для дальнейшей работы, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон 29 августа по итогам встречи с Александром Лукашенко.





В эфире «Беларусь 1» Болтон сообщил, что «у нас была очень долгая дискуссия с президентом Беларуси — примерно 2 часа и 15 минут, она охватила широкие темы — политику, экономику, вопросы безопасности как в регионе, так и во всем мире».





Полчаса этой встречи Лукашенко и Болтон общались наедине.





В интервью Thinktanks.by директор Совета по международным отношениям «Минский диалог», политолог Евгений Прейгерман напоминает, что это самый высокий визит американского чиновника в Беларусь с момента прихода к власти Александра Лукашенко.





«Где-то с 2012 года шел сложный и медленный процесс поиска точек соприкосновения между Беларусью и США, была задействована схема вынесения за скобки наиболее проблемных вопросов двусторонних отношений и концентрация на тех немногочисленных точках общих интересов.





Можно сказать, что этот визит и те, которые последуют за ним в ближайшее время, показывают что эта дипломатическая формула взаимодействия принесла некий успех.





Вместе с тем, говорить о полной нормализации отношений можно будет только после восстановления отношений на уровне послов и снятия всех санкции в отношении Беларуси со стороны США.





И, при всей важности визита советника Трампа, это все же перспектива даже не завтрашнего дня, понадобится время для полного восстановления отношений», - сказал Евгений Прейгерман.





Безопасность для всех игроков





У США есть четкие интересы в регионе, визит Джона Болтона в Беларусь — часть регионального турне, советник Трампа пытается лучше понять позицию Минска, но и донести собственную позицию, отмечает политолог.





«Сейчас система международных отношений уходит в трансформацию. Так, фактически распался Договор о ракетах средней и меньшей дальности — это, несомненно, вне наших желаний, но запускает новую гонку вооружений. И это радикально меняет, ломает все механизмы системы, которые существовали после распада Советского Союза.





Очевидно, что и США, как ведущей мировой державе, так и таким государствам как Беларусь нужно максимально быстро сориентироваться в ситуации. Думаю, суть визита советника президента США именно в этом», - считает Евгений Прейгерман.





В России зря беспокоятся — Минск никуда не уходит





Обеспокоенность якобы очередным креном Минска в сторону Запада, которая была заметна на ряде российских ресурсов во время визита Болтона, «привычна, авторы всех этих публикаций известны тем, кто занимается темой российско-белорусских отношений — там и личный интерес, и зачастую некомпетентность».





«Но если оценивать ситуацию профессионально, то Россия будет первая, кто выиграет, если Беларусь продемонстрирует историю успеха на поле восточноевропейской безопасности, - отмечает Евгений Прейгерман. - Если наша страна сможет сохранять военно-политические обязательства перед Россией, союзнические отношения, и одновременно улучшит отношения с НАТО — это поспособствует созданию вокруг Беларуси зоны повышенных мер доверия и безопасности.





А это будет практически гарантировать, что даже в случае возникновения каких-то инцидентов, они не перерастут в более драматичную эскалацию. Все это позволит России постепенно возвращать ситуацию к досанкционному периоду, естественно, с соответствующими шагами в сторону Киева».









Варшавские встречи





Инициативы Польши по усилению американского военного присутствия у себя в стране не могут не затрагивать Беларусь.



