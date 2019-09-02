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Высланного из Беларуси участника протестов задержали в Москве

Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу 27 июля и на днях прилетел из Минска, доставили в ОВД Пресненского района Москвы (РФ).

По словам сотрудников правоохранительных органов, его обвиняют в применении насилия к представителю власти (часть 1 статья 318 УК). Об этом сообщает «ОВД-Инфо».


Напомним, Никиту Чирцова задержали в Минске 28 августа. Он сообщил адвокату, что ему рассказали о розыске из-за акции протеста 27 июля в Москве. Однако по прилете в Москву молодого человека не стали задерживать.

Чирцов ранее был оштрафован за участие в акции по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения).

По словам 22-летнего фигуранта, он три года учился на программиста в Москве, а сейчас живет в Пермском крае и занимается предпринимательством в интернете. 
Источник: tvrain.ru
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