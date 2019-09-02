Высланного из Беларуси участника протестов задержали в Москве
Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу 27 июля и на днях прилетел из Минска, доставили в ОВД Пресненского района Москвы (РФ).
По словам сотрудников правоохранительных органов, его обвиняют в применении насилия к представителю власти (часть 1 статья 318 УК). Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
Напомним, Никиту Чирцова задержали в Минске 28 августа. Он сообщил адвокату, что ему рассказали о розыске из-за акции протеста 27 июля в Москве. Однако по прилете в Москву молодого человека не стали задерживать.
Чирцов ранее был оштрафован за участие в акции по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения).
По словам 22-летнего фигуранта, он три года учился на программиста в Москве, а сейчас живет в Пермском крае и занимается предпринимательством в интернете.
Источник: tvrain.ru
08:43 02/09/2019