Высланного из Беларуси участника протестов задержали в Москве

По словам сотрудников правоохранительных органов, его обвиняют в применении насилия к представителю власти (часть 1 статья 318 УК). Об этом сообщает «ОВД-Инфо».









Напомним, Никиту Чирцова задержали в Минске 28 августа. Он сообщил адвокату, что ему рассказали о розыске из-за акции протеста 27 июля в Москве. Однако по прилете в Москву молодого человека не стали задерживать.





Чирцов ранее был оштрафован за участие в акции по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения).





По словам 22-летнего фигуранта, он три года учился на программиста в Москве, а сейчас живет в Пермском крае и занимается предпринимательством в интернете.











