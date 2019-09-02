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Убийство Павла Шеремета
Лебедько: Лукашенко болен властью
Уже много лет существует версия о том, что Лукашенко мечтал занять трон в Кремле.
Правда это или нет,
Белсат
попросил рассказать политика Анатолия Лебедько.
08:13 02/09/2019
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