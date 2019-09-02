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Иран дал Европе время до 5-го сентября

Тегеран в четверг, 5 сентября, может объявить об отказе от значительной части своих обязательств по ядерной сделке, если до этого срока европейские участники соглашения не примут меры.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Если европейцы не предпримут никаких действий к четвергу, мы объявим им о третьем шаге по сокращению обязательств", — сказал дипломат.

Пока он не назвал конкретных мер, на которые пойдет Тегеран. Они будут объявлены 5 сентября.

Ранее Зариф заявлял, что Иран готов полностью выйти из ядерной сделки в том случае, если другие участники соглашения не будут защищать Тегеран.
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