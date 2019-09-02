Иран дал Европе время до 5-го сентября

Как сообщает РИА Новости , об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.





"Если европейцы не предпримут никаких действий к четвергу, мы объявим им о третьем шаге по сокращению обязательств", — сказал дипломат.





Пока он не назвал конкретных мер, на которые пойдет Тегеран. Они будут объявлены 5 сентября.





Ранее Зариф заявлял, что Иран готов полностью выйти из ядерной сделки в том случае, если другие участники соглашения не будут защищать Тегеран.