Участники акции ранее приняли решение о выдвижении своих кандидатов на выборы в Палату представителей. Рассматривались три человека, среди которых Александр Кабанов, Дмитрий Бекалюк и Демьян Лепесевич.





«Сначала мы предполагали, что три человека будут баллотироваться по трем округам. Но позже приняли решение, что будем выделять все же одного кандидата, чтобы сконцентрировать свои силы. В любом случае не имеет значения, кто из нас будет выделяться, так как у нас единая цель. Но я раньше принимал участие в избирательных кампаниях, поэтому имею некоторый опыт. Поэтому меня и выбрали», – рассказал «Белсату» Александр Кабанов.





Акции против открытия аккумуляторного завода около Бреста каждое воскресенье проходят в воскресенье с 25 февраля 2018 года. Протестующие требуют прекращения строительства завода «АйПауэр» под Брестом. Власти сначала игнорировали акции. Позже начали преследование активистов. А в июне стало известно, что завод не соответствует экологическим требованиям. За решеткой оказались по крайней мере 6 человек в рамках проверки ситуации, связанной с аккумуляторным заводом в Бресте. В следственном изоляторе находится и инвестор завода «АйПауэр» Виктор Лемешевский.











