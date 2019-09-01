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Дуда: Вторая мировая завершилась для Польши лишь в 1989 году

Президент Польши выразил благодарность западным союзникам, которые поддерживали страну во время нацистской и советской оккупаций.

Президент Польши Анджей Дуда в годовщину начала Второй мировой войны напомнил, что с разгромом гитлеровской Германии полноценный мир для Польши так и не наступил – нацистская оккупация страны сменилась советской.

Как сообщает «Европейская правда», ссылаясь на Onet.pl, такое заявление Дуда сделал в своей речи.

"Можно сказать, что в некотором смысле Вторая мировая война в контексте ее политических последствий продолжалась до 1989 года. Для нас она длилась гораздо дольше. Как можно говорить о победе, когда ты не живешь в действительно суверенной стране", - заявил польский лидер. 

Президент Польши выразил благодарность западным союзникам, которые поддерживали страну во время нацистской и советской оккупаций. Он также указал на агрессию современной путинской России.


"Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году. До этого дня продолжаются оккупация, военнопленные и провокации. Мы должны быть решительными. Это наша ответственность перед обществами Европы и мира за то, что никогда больше не будет вооруженной агрессии",- добавил Дуда, призвав сохранить санкции против РФ.

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня признал совершенные немцами военные преступления и преступления против человечности во время Второй мировой войны в Польше, а также попросил прощения.
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