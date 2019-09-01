В Бресте в День знаний протестующие вышли на площадь
В городе прошла акция против завода АКБ.
В Бресте 1 сентября, в День знаний, горожане вышли на центральную площадь, чтобы принять учатие в традиционной воскресной акции протеста против аккумуляторного завода.
Как сообщает корреспондент Charter97.org, в начале акции на площади собралось около 150 человек, люди кормят голубей и обсуждают проблему завода АКБ.
Протестующие брестчане начале шествие по центральным улицам города. На момент начала шествия колонна насчитывает около 200 человек, сообщает корреспондент Charter97.org. На пике шествия количество его участников составило 250 человек.
16:08 01/09/2019