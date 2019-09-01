«Варшавский треугольник» модератора Болтона

Такой формат был представлен многим интересантам впервые. Он явно выглядел в качестве конкурента «нормандскому формату» по украинскому кризису. И, видимо, смог таки вызвать озабоченность в Кремле. Ведь истинное содержание последнего телефонного разговора Путина с Лукашенко, после последнего разговора Лукашенко с Болтоном остается неизвестным. Так что неожиданное появление посланца белорусского правителя в Варшаве, где самого гостя из-за Буга так и не увидели, представляется одни из результатов его разговора «тет а тет» с посланцем американского президента.





МОДЕРАЦИЯ НОВОГО «ТРЕУГОЛЬНИКА»





Можно отметить, что среди участников Варшавской встречи «на троих» с заокеанским модератором для гостя из Киева это была первая международная встреча, а из Минска последняя в такой должности. Как известно, генерала Зася утвердили генсеком ОДКБ, к обязанностям которого он должен уже приступить в начале следующего года. И снова тайны «минского двора»: неизвестно кто сменит госсекретаря Зася. Но то, что у собеседников, собранных Болтоном в Варшаве будет другой коллега, никто не сомневается. А с учетом прошедшего разговора «тет а тет» в Минске, так и вполне допустимо, что Болтону уже известно, кто станет новым госсекретарем Совбеза РБ. При этом стоит отметить, что нынешний известен в евроатлантических кругах, как специалист по многонациональным миротворческим операциям.





БЕЛОРУСCКИЕ МИРОТВОРЦЫ ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ?





В Москве и других столицах очень рассчитывают, что с приходом генерала Зася в ОДКБ эта структура усилит свои миротворческие функции. Помнится, как-то кремлевские стратеги хотели появления таких миротворцев в Сирии. Но практически никто из остальных союзников РФ по ОДКБ не решился согласиться на такое свое участие. Общеизвестно, что сегодня из членов ОДКБ наиболее успешным участником международных миротворческих операций является Казахстан. Он активно использует индийскую квоту на миротворцев в Ливане. Не секрет, что активные поиски в этом направлении ведет и Минск.









Если кто не забыл, так его геостратеги как-то публично выражали готовность послать своих миротворцев на Донбасс. Но в Киеве отвечали, что союзник агрессора не может быть миротворцем. Не исключено, что при нынешней там власти, могут быть внесены коррективы. Причем весьма существенные, которые не вызовут аллергии в Вашингтона.





К таким ожиданиям и может побудить прошедшая встреча в Варшаве под эгидой советника по национальной безопасности президента США. Так что Трамп своим внезапным отказом приехать в столицу Польши вполне может пощекотать нервы многим в Европе, географическим центром которой называют Беларусь.







