Он предложил интерпретировать слова Джона Болтона так:





Переставил бы логику изложения: «Болтон доволен переговорами, поскольку по их итогам Польша, Украина и Белоруссия теперь обеспокоены вопросом региональной стабильности и намерены укрепить свою безопасность». Читай — против России. И вместе с США.





Косачев считает, что именно против России собирают коалицию США в регионе.





«Хотя бы честно будет в отношении американских планов на заданном направлении. Хотелось бы реальной честности и от собеседников Болтона», — добавил Косачев.





Напомним, 31 августа в Варшаве прошла неожиданная встреча госсекретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком и руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом. Помощник президента США по безопасности Джон Болтон также принимал участие в переговорах. В своем твиттере Болтон написал, что все участники встречи разделяют общие взгляды на региональную безопасность и поддерживают укрепление суверенитета и безопасности своих государств. Именно эту цитату предлагает изменить российский депутат.



