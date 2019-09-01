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Российский депутат увидел во встрече советников по нацбезопасности заговор против России

Председатель Комитета по международным делам Совета Федерации России Константин Косачев считает, что Польша, Беларусь и Украина вместе с США хотят противостоять России.

Об этом депутат написал в своем блоге в Facebook.

Он предложил интерпретировать слова Джона Болтона так:

Переставил бы логику изложения: «Болтон доволен переговорами, поскольку по их итогам Польша, Украина и Белоруссия теперь обеспокоены вопросом региональной стабильности и намерены укрепить свою безопасность». Читай — против России. И вместе с США.

Косачев считает, что именно против России собирают коалицию США в регионе.

«Хотя бы честно будет в отношении американских планов на заданном направлении. Хотелось бы реальной честности и от собеседников Болтона», — добавил Косачев.

Напомним, 31 августа в Варшаве прошла неожиданная встреча госсекретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком и руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом. Помощник президента США по безопасности Джон Болтон также принимал участие в переговорах. В своем твиттере Болтон написал, что все участники встречи разделяют общие взгляды на региональную безопасность и поддерживают укрепление суверенитета и безопасности своих государств. Именно эту цитату предлагает изменить российский депутат.
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