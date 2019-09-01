Это поистине революционные заявления. Нестабильность законодательства напрягает бизнес. Как, впрочем, и подмена законов указами и декретами, которыми регулярно вводятся новые правила, а имеющиеся меняются, причем зачастую задним числом. В придачу в ряде законов и кодексов содержатся десятки отсылочных норм, требующих новых указов.





Если всерьез запустить «регуляторную гильотину», в Беларуси легко можно было бы в разы сократить число нормативных актов просто за счет объединения законов с указами и декретами.





Например, без конца корректируют указами и декретами множество вопросов налогообложения, вместо того чтобы включить их в Налоговый кодекс. Порядок проведения и контроля внешнеторговых операций зачем-то регулируется указом № 178 (в который за десять лет 8 раз вносились поправки) при наличии законов «О валютном регулировании и валютном контроле» (в который поправки вносились 6 раз) и «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности». Закон «О ценных бумагах» подкрепляется и частично подменяется указом № 277 (с 18 корректировками за десять лет).





Вопиющий образец отечественного нормотворчества — указ № 338 о налоговом консультировании, принятый около двух лет назад. К моменту его вступления в силу оказалось, что множество бухгалтеров-«ипэшников», составляющих налоговые декларации для малого бизнеса, получать аттестаты налоговых консультантов то ли не могут, то ли упорно не хотят. Власти отнеслись к проблеме с пониманием и пообещали внести в указ поправки, позволяющие оказывать такие услуги по-старому. Но прошло уже 8 месяцев, а обещанные корректировки не появились. Получается, что власти сначала погорячились, принимая указ № 338 (который, кстати, два года обсуждался), а теперь забыли исправить плоды своей «поспешности». При этом лица, оказывающие бухгалтерские услуги по аутсорсингу без аттестатов, с 1 января по сей день формально нарушают законодательство. Спасает их лишь гуманизм налоговых органов, которые не забыли об обещании.









ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ: 23 ПРАВКИ В УКАЗ ОБ ЭТОМ

На совещании у президента упомянули и проект указа о лицензировании. Напомню, он был подготовлен еще в конце 2017 года в составе пакета «революционных» указов, призванных кардинально улучшить условия ведения бизнеса в стране. Предлагалось упростить требования к получению и продлению лицензий, отменить лицензирование еще нескольких видов деятельности и т. п. Проект застрял где-то в министерских кабинетах. Публика о нем почти забыла. Теперь оказывается, что предпринятые «беспрецедентные шаги» в сфере лицензирования и так завели нас слишком далеко. Президент обнаружил, что в республике эта система слишком либерализирована. А поскольку «жизнь идет, все изменяется», «где-то что-то надо подкорректировать». Остается выяснить: где, зачем и почему?





Ответить на эти вопросы не так уж сложно. Речь идет о правилах допуска на рынок к осуществлению не только тех видов деятельности, которые влияют на жизнь и здоровье людей (о чем неустанно твердят наши либерализаторы), но и тех, где требуются специальные знания, опыт, техника, а иногда и капитал. Мировой опыт показывает, что рынок сам по себе отрегулировать эти вопросы не в состоянии. Всегда найдется множество халтурщиков, предлагающих недорого некачественные товары и услуги, и клиентов, готовых клюнуть на дешевку. Потому и существует государственное лицензирование, сертификация, аттестация, реестры, саморегулируемые структуры и иные формы контроля соответствия определенным квалификационным требованиям. А каким нормативным актом они устанавливаются — не столь уж важно. К примеру, в Беларуси лицензирование в 1991–2003 гг. регулировалось постановлениями правительства, в 2003–2011 гг. — декретом № 17, а затем — указом № 450, в который за 9 лет 23 (!) раза вносились изменения. И если теперь вместо указа появится закон о лицензировании, а к нему, вероятно, пакет подзаконных актов, бизнес особой разницы не ощутит.