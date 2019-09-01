Главные итоги визита в цитатах Джона Болтона:





“У нас была очень долгая дискуссия с Президентом Беларуси (примерно 2 часа 15 минут). Она охватила очень широкие темы – политику, экономику, вопросы безопасности как в регионе, так и во всем мире. Это была очень важная встреча. Конечно, мы не пришли к каким-либо конкретным решениям на ней, но было очень важно обсудить все эти вопросы”.





“У нас были сложные моменты в двусторонних отношениях, и нам нужно видеть прогресс в определенных сферах для того, чтобы у нас был прогресс в восстановлении дипломатического представительства. Я приехал сюда без намерения дать ответы на подобные вопросы”.





“Беларуский народ должен решить, хочет ли он оставаться суверенным или нет. Мое впечатление – что он все еще хочет оставаться суверенным”.





Александр Лукашенко назвал визит советника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона историческим и призвал Вашингтон начать двусторонние отношения «с нового листа». Забыв, конечно, про нарушение прав человека, Акт о демократии в Беларуси, изгнание американских дипломатов из Беларуси в 2008 году.





Американский чиновник ушел от прямого ответа, намекнув на желание «видеть прогресс в определенных сферах».





Продолжительная встреча Лукашенко с Болтоном не увенчалась принятием решений.





Так в чем же заключается историческое значение визита советника Президента США по национальной безопасности?









Валерию Карбалевичу. Беларуская праўда адресовала этот вопрос политологу





- Историчность визита состоит в том, что впервые за долгие годы, впервые с 1994 года, американский чиновник такого высокого ранга посетил Беларусь. Для внешней политики США Беларусь приобретает все более важное значение, чем раньше, и по иным причинам, нежели прежде.





В начале 90-ых годов, во время визита Билла Клинтона, важность заключалась в том, что Беларусь выводила со своей территории ядерное оружие. С середины 90-ых, со времен правления Буша-младшего, Беларусь находилась в зоне внимания из-за прав человека, и все решения США ориентировались на сохранение прав человека и демократию.





Сегодня Беларусь возвращается во внешнюю политику США благодаря геополитике. Принуждение к интеграции, политика России в отношении Беларуси, встревожила Соединенная Штаты. Визит Болтона свидетельствует о том, что США поддерживает независимость Беларуси. И демонстрирует России, что США рассматривают давление на Беларусь как продолжение российской политики собирания земель, начатой после Крыма, и намерены сопротивляться. Неслучайно Болтон одновременно посетил Украину, Молдову и Беларусь: США показывают, что намерены составить конкуренцию России в нашем регионе.





- Хотя стороны не приняли конкретных решений, но изложили свои позиции. Видны ли изменения в отношениях между Минском и Вашингтоном?





- Изменения заметны – меняются акценты. Акцент с прав человека смещается в сторону геополитики, хотя и не в такой степени, как это сделал Европейский Союз. Акт о демократии в Беларуси принят Конгрессом США в связи с нарушением прав человека, и этот закон не может отменить администрация президента. Поэтому закрыть глаза на права человека в Беларуси США не могут, даже если бы и захотела бы администрация Трампа. Подвис вопрос о возвращении послов, о чем намекнул Болтон, а Беларусь предпринимает усилия, чтобы подтолкнуть США к изменению политики (идея нанять лоббиста с целью покупки нефти в США) – все это ради того, чтобы Конгресс отменил Акт о демократии в Беларуси, и, соответственно, снять санкции в отношении страны.





Беларусь снова становится важной для США, причем в связи с политикой России в этом регионе.





- Болтон не отказал Лукашенко в перезагрузке отношений, но и не дал согласия, прозрачно намекнув, что даже для возвращения послов необходим «прогресс». Какого прогресса ожидают в США?





- Думаю, речь идет о правах человека, потому что Акт о демократии в Беларуси принят из-за нарушения прав человека. Поскольку ситуация с правами человека в Беларуси не сильно изменилась, то и Акт остается – администрация Трампа не может его игнорировать или вынести тему за скобки.





Вторая проблема – углубленная интеграция, которой требует Россия. Болтон хотел убедиться, что Беларусь действительно намерена защищать независимость (этой теме он уделил много внимания во время подхода к журналистам). До сих пор значительная часть американской, западной элиты рассматривала Беларусь в качестве полного сателлита России, а потому и не стремилась выстраивать отдельные отношения с Беларусью. Сейчас Россия активизировать в регионе. Чтобы не допустить нового передела в Восточной Европе, США пытаются расширить отношения с Беларусью, пытаются постепенно (когда это возможно) поддержать Беларусь в ее попытках дистанцироваться от России, возможно, готовы протянуть руку помощи Беларуси, если она будет сопротивляться российскому давлению.





Думаю, об этом и шла речь во время переговоров Болтона в Минске.