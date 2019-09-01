Александр Лукашенко выразил желание купить еще одну корову: «Я за свои. Деньги у меня есть»
В свой день рождения Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе, в хозяйстве «Озерицкий-Агро». Расхваливая местных буренок, он спросил директора хозяйства Нину Железнову, продадут ли здесь ему одну телочку.
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Разговор показал телеканал ОНТ в вечерней программе «Наши новости».
— Хорошо, — ответила президенту Железнова, но предупредила, что на их коров цена очень высокая.
— Я найду где-нибудь [деньги], — улыбнулся Александр Лукашенко. — Я за свои куплю, не думай. У меня есть деньги.
В хозяйстве одна корова в год дает около девяти тонн молока — а их здесь больше шести тысяч голов. Фактически все молоко «Озерицкого» забирает на переработку предприятие «Здравушка».
Через несколько минут Нина Железнова показала и преподнесла в подарок Лукашенко лимонное деревце:
— Можно мы его в ваш сад отдадим, подарим.
— В теплицу?
— Да, а телочку потом.
— Я с удовольствием, — согласился Александр Лукашенко.
09:40 01/09/2019