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Александр Лукашенко выразил желание купить еще одну корову: «Я за свои. Деньги у меня есть»

В свой день рождения Александр Лукашенко побывал в Смолевичском районе, в хозяйстве «Озерицкий-Агро». Расхваливая местных буренок, он спросил директора хозяйства Нину Железнову, продадут ли здесь ему одну телочку.

Архивное фото


Разговор показал телеканал ОНТ в вечерней программе «Наши новости».

— Хорошо, — ответила президенту Железнова, но предупредила, что на их коров цена очень высокая.
 
— Я найду где-нибудь [деньги], — улыбнулся Александр Лукашенко. — Я за свои куплю, не думай. У меня есть деньги.

В хозяйстве одна корова в год дает около девяти тонн молока — а их здесь больше шести тысяч голов. Фактически все молоко «Озерицкого» забирает на переработку предприятие «Здравушка».


Через несколько минут Нина Железнова показала и преподнесла в подарок Лукашенко лимонное деревце:

— Можно мы его в ваш сад отдадим, подарим.

— В теплицу?

— Да, а телочку потом.

— Я с удовольствием, — согласился Александр Лукашенко.
NN.by
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