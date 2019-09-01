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Разговор показал телеканал ОНТ в вечерней программе «Наши новости».





— Хорошо, — ответила президенту Железнова, но предупредила, что на их коров цена очень высокая.

— Я найду где-нибудь [деньги], — улыбнулся Александр Лукашенко. — Я за свои куплю, не думай. У меня есть деньги.





В хозяйстве одна корова в год дает около девяти тонн молока — а их здесь больше шести тысяч голов. Фактически все молоко «Озерицкого» забирает на переработку предприятие «Здравушка».









Через несколько минут Нина Железнова показала и преподнесла в подарок Лукашенко лимонное деревце:





— Можно мы его в ваш сад отдадим, подарим.





— В теплицу?





— Да, а телочку потом.





— Я с удовольствием, — согласился Александр Лукашенко.



