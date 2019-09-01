Президент Южной Кореи раздает щенков от подаренных ему Ким Чен Ыном собак
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин начал раздавать щенков от охотничьих собак породы пхунсан, которых ему подарил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом в пятницу сообщили в администрации главы Южной Кореи в Twitter.
«Шестеро щенков, родившихся у Гоми (подаренной Ким Чен Ыном собаки породы пхунсан. — Прим. ред.), в последний раз прогуливаются по резиденции президента, вскоре они переедут на постоянное жительство в мэрии Сеула, Инчхона, Тэчжона и Кванджу», — говорится в Twitter администрации Мун Чжэ Ина.
Как отмечает агентство Yonhap, щенки белого окраса появились на свет в ноябре 2018 года спустя полтора месяца после пятого саммита лидеров двух стран в Пхеньяне. Когда саммит завершил работу, Ким Чен Ын подарил Мун Чжэ Ину на память о состоявшейся встрече двух собак, их клички Сонгканг и Гоми.
Традиционно собак этой породы разводят на севере Корейского полуострова. Они отличаются густой белоснежной шерстью, благодаря которой животные легко переносят морозы и непогоду. Эти собаки сильные, быстрые и выносливые, что позволяет использовать их для охоты на крупных животных.
09:20 01/09/2019