



«Шестеро щенков, родившихся у Гоми (подаренной Ким Чен Ыном собаки породы пхунсан. — Прим. ред.), в последний раз прогуливаются по резиденции президента, вскоре они переедут на постоянное жительство в мэрии Сеула, Инчхона, Тэчжона и Кванджу», — говорится в Twitter администрации Мун Чжэ Ина.





Как отмечает агентство Yonhap, щенки белого окраса появились на свет в ноябре 2018 года спустя полтора месяца после пятого саммита лидеров двух стран в Пхеньяне. Когда саммит завершил работу, Ким Чен Ын подарил Мун Чжэ Ину на память о состоявшейся встрече двух собак, их клички Сонгканг и Гоми.





Традиционно собак этой породы разводят на севере Корейского полуострова. Они отличаются густой белоснежной шерстью, благодаря которой животные легко переносят морозы и непогоду. Эти собаки сильные, быстрые и выносливые, что позволяет использовать их для охоты на крупных животных.







