



"Все университеты, которые присвоили мне почетную докторскую степень, услышат вновь обо мне после того, как я уйду с поста канцлера", - сказала Меркель, выступая в школе менеджмента в Лейпциге.





Ангела Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, в прошлом году сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году.





Кроме того, ранее Меркель покинула пост лидера Христианско-демократического союза (ХДС). Ее преемником стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.



