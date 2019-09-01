Зеленский: Советуюсь с женой по сложным вопросам





"Я советуюсь с ней, скажу открыто. По очень сложным вопросам, потому что у нее очень трезвая мысль. Всегда каждому человеку нужны люди, которые говорят правду. Не надо быть в теплой ванне, особенно, если ты президент Украины", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос ведущего, напивался ли он за эти сто дней, президент сказал: "Было… Но я на ногах, я предупреждаю – я никогда. Стелька – это не наш план".



