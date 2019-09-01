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Зеленский: Советуюсь с женой по сложным вопросам

Президент Владимир Зеленский рассказал, что по сложным вопросам советуется с женой. Об этом глава государства сказал в интервью проекту 100 дней президента Украины, обнародованном на телеканале 1+1 в субботу, 31 августа.


"Я советуюсь с ней, скажу открыто. По очень сложным вопросам, потому что у нее очень трезвая мысль. Всегда каждому человеку нужны люди, которые говорят правду. Не надо быть в теплой ванне, особенно, если ты президент Украины", - сказал Зеленский.
 
Отвечая на вопрос ведущего, напивался ли он за эти сто дней, президент сказал: "Было… Но я на ногах, я предупреждаю – я никогда. Стелька – это не наш план".
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