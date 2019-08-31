Лукашенко подарили молодое лимонное деревце

Лимонное деревце подарили президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения предприятия "Озерицкий-Агро" в субботу.





Как рассказала президенту директор предприятия, сенатор Нина Железнова в хозяйстве пробуют выращивать "нетрадиционные" виды продукции, в том числе лимоны и шампиньоны.





Железнова подарила Лукашенко молодое лимонное деревце.





Как отмечает БелТА, на деревце есть как уже почти зрелые плоды, так и завязи с цветами – это встречается достаточно редко. Белорусский лидер принял подарок и отметил, что в дальнейшем это деревце будет расти у него в теплице.





Деревце сорта "Мейер", которое обильно и рано плодоносит, интересно и тем, что является самым "не кислым" сортом лимона.





Подарили главе государства и выведенные белорусскими учеными селекционные сорта картофеля. Часть картошки по просьбе президента передали и сопровождавшим его журналистам, пишет sputnik.by



