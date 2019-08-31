Лукашенко подарили молодое лимонное деревце
Белорусский лидер в свой день рождения отправился с рабочей поездкой в Смолевичский район, где ему доложили о развитии региона. Также президент заслушал доклад по уборочной и ознакомился с работой предприятия "Озерицкий-Агро".
Лимонное деревце подарили президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения предприятия "Озерицкий-Агро" в субботу.
Как рассказала президенту директор предприятия, сенатор Нина Железнова в хозяйстве пробуют выращивать "нетрадиционные" виды продукции, в том числе лимоны и шампиньоны.
Железнова подарила Лукашенко молодое лимонное деревце.
Как отмечает БелТА, на деревце есть как уже почти зрелые плоды, так и завязи с цветами – это встречается достаточно редко. Белорусский лидер принял подарок и отметил, что в дальнейшем это деревце будет расти у него в теплице.
Деревце сорта "Мейер", которое обильно и рано плодоносит, интересно и тем, что является самым "не кислым" сортом лимона.
Подарили главе государства и выведенные белорусскими учеными селекционные сорта картофеля. Часть картошки по просьбе президента передали и сопровождавшим его журналистам, пишет sputnik.by.
19:40 31/08/2019