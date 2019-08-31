В центре Москвы проходит шествие против политических репрессий

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«Белсат» следит за ситуацией и ведет стрим.





В Москве от станции метро Чистые пруды в сторону Пушкинской площади началось шествие. Его участники скандируют: «Мы здесь власть», «Россия будет свободной». Полиция не препятствует участникам несогласованной акции. Людей просят не выходить на проезжую часть, а двигаться по тротуару.





Выйти на шествие призвала оппозиционный политик Любовь Соболь.





«Я призываю вас выйти на улицу 31 августа к памятнику Грибоедову возле метро Чистые пруды в 14:00 и пройти мирным шествием до Пушкинской площади. У нас есть законное право сделать это, и мы просто обязаны сделать это», – заявила Любовь Соболь в Youtube-канале «Навальный Live».





Призыв поддержал муниципальный депутат и бывший журналист Илья Азар. На своей странице в Facebook он написал: «Уверен, что только мирные уличные акции могут заставить власть закрыть «Московское дело» и прекратить политический и полицейский беспредел в стране».





Мероприятие не было согласовано мэрией города. По мнению московских властей, шествие по Бульварному кольцу и альтернативным маршрутам создали бы помехи для пешеходов, транспорта и экстренных служб. С той же мотивировкой был запрещен митинг на проспекте Мира.





В Москве акции за допуск независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму продолжаются с июля. Большинство акций не были согласованы властями.





После несанкционированной акции 27 июля Следственный комитет возбудил «московское» уголовное дело о массовых беспорядках.





Кроме того, во время протестов 27 июля и 3 августа были задержаны более 2000 человек.





Два согласованных митинга прошли на проспекте Сахарова 20 июля и 10 августа. По данным «Белого счетчика», первый из них собрал 24 тысячи участников, второй – 60 тысяч.











