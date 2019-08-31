Где живут внуки Горбачева и Ельцина?
Единственная дочь экс-президента СССР Ирина Вирганская уже 10 лет живет в Баварии и курирует работу Горбачев-фонда в ФРГ, передают АиФ.
Туда же переехала и старшая внучка Михаила Горбачева Ксения. Ее дочь Саша в 1-й класс пошла в Германии. У Ксении есть магазинчик коллекционных вин. Младшая внучка экс-президента Анастасия Вирганская тоже с мужем предпочли жить в Берлине. В Россию наследники Горбачева наведываются лишь изредка, чтобы проведать деда.
У Бориса Ельцина 6 внуков от 2 дочерей. О детях старшей, Елены, известно мало – две ее девочки давно вышли замуж и вроде как живут в Москве. Сын младшей дочери, Татьяны, Борис Ельцин-младший учился в США, но диплом так и не получил – увлекся бизнесом в РФ (строительство, сеть частных детсадов, рестораны). Судя по его постам в соцсетях, большую часть времени проводит за
границей.
Второй сын Татьяны, Глеб, занимается плаванием и работает тренером, но в какой стране, точно неизвестно. А самая младшая из внуков Ельцина, дочь Татьяны Мария, недавно закончила элитную австрийскую школу Theresianum. Ее Instagram-аккаунт закрыт, но знакомые говорят, что там полно фотографий роскошной жизни: отдых на дорогих курортах, брендовая одежда – мол, девушка живет в "мире бриллиантов" и прямо заявляет всем недовольным: "Ты никто!"
14:15 31/08/2019