Где живут внуки Горбачева и Ельцина?





Туда же переехала и старшая внучка Михаила Горбачева Ксения. Ее дочь Саша в 1-й класс пошла в Германии. У Ксении есть магазинчик коллекционных вин. Младшая внучка экс-президента Анастасия Вирганская тоже с мужем предпочли жить в Берлине. В Россию наследники Горбачева наведываются лишь изредка, чтобы проведать деда.





У Бориса Ельцина 6 внуков от 2 дочерей. О детях старшей, Елены, известно мало – две ее девочки давно вышли замуж и вроде как живут в Моск­ве. Сын младшей дочери, Татьяны, Б­орис Ельцин-младший учился в США, но диплом так и не получил – увлекся бизнесом в РФ (строительство, сеть ч­астных детсадов, рестораны). Судя по его постам в соцсетях, большую часть времени проводит за

границей.









Второй сын Татьяны, Глеб, занимается плаванием и работает тренером, но в какой стране, точно неизвестно. А самая младшая из внуков Ельцина, дочь Татьяны Мария, недавно закончила элитную авст­рийскую школу Theresianum. Ее Instagram-аккаунт закрыт, но знакомые говорят, что там полно фотографий роскошной жизни: отдых на дорогих курортах, брендовая одежда – мол, девушка живет в "мире бриллиантов" и прямо заявляет всем недовольным: "Ты никто!"



