Что за кортик Лукашенко подарил Трампу

И когда награждают кортиками в Беларуси?

Судить о том, какой конкретно кортик отправится за океан, можно только по кадрам, на которых видно оружие.





Как сообщает TUT.BY по внешнему виду кортик более всего похож на офицерский кортик 1945 года. Правда, качество изготовления заметно выше (скорее всего, это штучный новодел «по мотивам»). Эмблема рода войск, которая была типична для советских офицерских моделей, разумеется, отсутствует: Трамп не служил ни в армии СССР, ни в белорусских Вооруженных силах.





Кстати, прецедентов награждения кортиками в Беларуси более чем достаточно: так, Игорь Шуневич вручал такой милиционеру за спасение школьника из-под колес автомобиля, а в 2017 году кортик впервые получила женщина.





Удостаивались кортика и высокие гости вроде бывшего министра обороны России Сергея Иванова за «вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между министерствами обороны Беларуси и России».









Отметим, что подарок Лукашенко не был оригинальным. Дональду Трампу уже дарили кортики. Так, во время визита в Саудовскую Аравию Трампу с восточной щедростью презентовали сразу несколько мечей и кинжал из серебра с ручкой, увенчанной жемчугом. А президент Румынии подарил американскому лидеру копию исторического оружия — меча Штефана Великого, молдавского господаря 15 века.





А в самих США Трампу вручили парадную саблю с наставлением использовать ее против журналистов.





Что вкладывал в свой подарок Лукашенко, неизвестно.



