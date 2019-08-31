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Арбузный батальон Лукашенко: кто эти девушки?

29 августа оказался насыщенным днем для Александра Лукашенко. Сначала он встретился с Джоном Болтоном, помощником Трампа. А потом занялся сбором арбузов в окружении красивых девушек.

Арбузный батальон Лукашенко: кто эти девушки?
 «Нашу Ниву» заинтересовало, кто в этом году вошел в «женский арбузный батальон».

Не обошлось без уже привычных лиц. В уборке арбузов приняли участие давние спутницы Лукашенко: его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, сотрудница службы протокола Дарья Шманай и гимнастка Ксения Санкович.
Их нередко можно увидеть на мероприятиях рядом с главой государства. Посмотрите, как Наталья Эйсмонт в майке с девизом Европейских игр ловит арбузы, стоя на борту прицепа.

Помогала собирать арбузы Марта Голубева — актриса Купаловского театра.

На снимке Марта Голубева — справа, в белой майке.

Ей 29 лет. На ее счету более 10 театральных ролей, более 20 ролей в кино.


Но первую известность Голубева приобрела не благодаря своей творческой деятельности.

В далеком 2008 году 18-летняя Марта, тогда еще солистка ансамбля «Верасы», попала на известное фото с Лукашенко.


Это она зажигательно выплясывает с главой государства (на фото справа).

Спустя время Голубева сопровождала Лукашенко на церемонии открытия Большого театра оперы и балета в Минске. Была она и на открытии Купаловского театра после реконструкции.

Еще одна красавица с арбузами — Дарья Кравчук. На фото она слева, в черном.
Дарья родом из Несвижа, училась на факультете журналистики БГУ на специальности «информация и коммуникация».


В 2017 году во время учебы на втором курсе Кравчук участвовала в конкурсе красоты «Мисс Весна», победительницы которого впоследствии нередко сопровождают Лукашенко на мероприятиях.

«Еще до поступления на журфак девушка перепробовала много хобби: играла на скрипке, ездила с ансамблем выступать за границу, танцевала. В десятом классе Даша задумалась о поступлении в университет. Начала активно изучать обществоведение и в результате заняла первое место в республиканской олимпиаде по этому предмету. После этого Даша видела для себя два пути: идти на юрфак и сдавать еще два ЦТ или пойти на инфоком без каких-либо экзаменов», — писали о Дарье накануне конкурса.

Еще одна сборщица арбузов — Анна Иванова, уроженка Солигорска. Она пока еще студентка, учится в БГУ на факультете международных отношений.

На фото Анна в центре, она только что бросила арбуз на прицеп.

Девушка принимала участие в открытии Европейских игр: находилась не на трибуне, а на поле с участниками. Вот, она — «Бельгия».

На следующем снимке справа — Мария Богомолова.


Мария Богомолова также участвовала в церемонии открытия Европейских игр — находилась на трибуне, вместе с сотрудницами службы протокола.


Похоже, на уборку урожая арбузов пригласили как просто красавиц, знакомых Лукашенко, так и сотрудниц службы протокола. Последних можно было отличить по макияжу и одинаковым прическам (Голубева и Санкович, например, пришли на работу со своими «стандартными» прическами).
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