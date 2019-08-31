Всё могут короли? От каких привилегий отказывается королева
А так ли могущественна британская королева Елизавета II? Елизавета II в теории может есть лебедей с Темзы, нарушать правила дорожного движения и объявить кому-то войну. У королевы Великобритании есть целый ряд прав, привилегий и полномочий, к которым она в принципе может прибегать, но от многих она отказывается.
REUTERS
В среду королева одобрила просьбу премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу британского парламента - это одно из ее полномочий, пишетРусская служба Би-би-си.
Сторонники "жесткого брексита" были в восторге, потому что, как им кажется, "пророгация" парламента гарантирует им успех.
Противники пришли в ужас, некоторые даже обвинили королеву в поддержке одной из сторон и вообще в подрыве демократии.
Тут стоит сразу подчеркнуть, что отказать Джонсону в его просьбе королева не могла.
Право уволить премьера
В наши дни у королевы мало настоящих полномочий в том, что касается премьеров, правительства и парламента.
Она не может распустить правительство; правительство формируется премьер-министром по ее приглашению; да, премьер-министра назначает королева, но не все так просто.
На фоне нынешнего политического кризиса многие задаются вопросом - может ли королева уволить премьера?
Королева назначает премьер-министра, но это происходит на основании результатов выборов и голосований в парламенте. Сама она этого человека не выбирает.
Если у партии определенного депутата есть большинство в парламенте, или он может доказать, что у него есть доверие парламентариев, королева приглашает его сформировать правительство - во имя монарха - и дальше действует по его советам.
А в конце премьерства?
Если текущий премьер-министр не побеждает на выборах или теряет доверие парламента, по традиции этот человек сам уходит в отставку.
А если он откажется покинуть Даунинг-стрит? Тогда, как говорят эксперты по британскому праву, королева теоретически может его уволить.
Но такого никогда еще не было: пока традиция была сильнее, чем желание любого премьера остаться у власти.
Однако у противников "брексита" остается надежда, что королева еще может сделать исключение.
Королева объявляет вам войну
Многие из прав и полномочий британского монарха содержатся в законе о "королевской привилегии".
Теоретически, у монарха есть право объявить войну другому государству, ведь все военные силы страны дают присягу именно ему.
Последним британским монархом, сделавшим это, стал отец королевы Елизаветы, Георг VI, в 1939 году. Он объявил войну нацистской Германии в начале Второй мировой.
Но Елизавета II такого никогда не делала, и подобные решения теперь принимаются правительством, обычно (но не всегда) после голосования в парламенте.
Вообще закон о "королевской привилегии" дает монарху возможность игнорировать советы министров во времена серьезного конституционного кризиса.
Тогда монарх вправе делать то, что хочет - вплоть до принудительного присвоения и уничтожения собственности своих подданных.
Будем надеяться, что нынешний политический кризис до этого не дойдет!
Ее Величество подпишет
У королевы не слишком много действующих ролей в сегодняшней британской политике: к примеру, она открывает новые заседания парламента (выступает с подготовленной для нее речью), назначает министров и лордов (по советам правительства и своих советников), награждает своих подданных рядом титулов, в том числе сэров и дам (здесь она тоже ничего конкретно не решает).
Еще одна функция касается "королевской санкции", которую монарх выдает принятым парламентом законам. Другими словами, королева должна подписать новые законы, чтобы они вступили в силу.
В принципе она может отказаться.
Но так как королева остается строго нейтральной по всем политическим вопросам, она никогда так не поступает - хотя может высказать премьер-министру свое мнение о данном законе на их еженедельных встречах.
Последний раз британский монарх препятствовал новому закону в 1708 году, когда королева Анна Стюарт отвергла закон о восстановлении шотландской милиции.
В наши дни, если парламент одобрил закон - значит, закону быть.
Выше закона
Говоря о законодательстве - королева, как известно, выше любого британского закона.
Ее нельзя привлечь к ответственности; ее невозможно заставить явиться в суд в качестве свидетеля; закон о свободе информации тоже на нее не распространяется.
Поэтому говорят, что, находясь в Британии, королева может нарушать любой закон.
И поэтому можно услышать, что автомобиль королева вправе разгонять до той скорости, на которой Ее Величеству заблагорассудится ехать.
(Кстати, у королевы нет ни водительских прав, ни паспорта, поскольку их выдают от ее имени.)
К счастью, королева к такому праву не прибегает!
Королевское помилование
Но если кто-то нарушил закон и был осужден судом, у монарха есть право его помиловать.
Однако опять-таки - королева не любит вмешиваться.
В недавнем прошлом королева воспользовалась таким правом лишь дважды: в 2001 году она помиловала двух преступников, спасших жизнь сотрудника тюремной фермы, когда на того напал кабан.
Но наибольший резонанс получило посмертное помилование королевой "отца информатики" Алана Тьюринга в 2013 году. Его осудили в 1950-х по тогдашним законам о гомосексуализме.
Не платить налоги?
Королева вправе не платить налоги, и долгое время их не платила.
Но в 1992 году она решила, что впредь будет добровольно платить налоги со своих доходов.
Это отнюдь не полный список королевских привилегий.
И хотя королева во многих случаях вправе "играть не по правилам", она хорошо понимает, что в сегодняшней Британии от некоторых привилегий лучше отказаться.
Бен Тавенер
11:15 31/08/2019