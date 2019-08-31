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Три загадки после визита Джона Болтона в Минск

После визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск осталось несколько загадок, пишет Валерий Карбалевич на «Радыё Свабода».

Три загадки после визита Джона Болтона в Минск
В эксклюзивном интервью корреспонденту «Настоящего Времени» в Минске Сержу Харитонову, которое Джон Болтон дал в аэропорту перед отлетом, есть интересная фраза: «Я указал президенту по дороге из аэропорта во Дворец независимости на магазин Huawei, который мы проезжали — прямо здесь в Минске». Из этой реплики следует, что Лукашенко встречал Болтона в аэропорту? Глава Беларуси подъезжает к трапу самолета с иностранным гостем крайне редко. Это — дань уважения. Для этого посетитель должен иметь очень высокий статус, или в его приезде белорусская сторона сильно заинтересована.

Второй момент. Программа визита предусматривала переговоры Джона Болтона с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Однако в информационных сообщениях белорусской стороны нет никаких сведений о такой встрече. Ни БелТА, ни сайт МИД Беларуси об этом ничего не говорят. А Болтон в Twitter сообщает о такой встрече и дает фотографию, где они разговаривают, стоя во Дворце независимости.


И третья загадка. Владимир Макей присутствовал только на первой половине переговоров Лукашенко с Болтоном. Где-то в середине встречи Макей вышел. Наверное, секреты были такого уровня, что их не доверили даже министру иностранных дел.

Но стоит несколько слов сказать о последствиях этого визита для отношений Беларуси с Россией. Безусловно, переговорам в Минске сопутствовала тень Москвы.

Думаю, не случайно сразу после отъезда Болтона Макей поспешил дать комментарий телеканалу «Беларусь 1». Его главный смысл — это успокоить Москву.

Прежде всего, Макей подчеркнул, что инициатива приезда Болтона исходила от американской стороны. Мол, не виноваты мы, он сам к нам приехал.

«Не надо искать никаких конспирологических заговоров за самим фактом визита», — заявил Макей. А кто говорит о заговоре? Российские телеграм-каналы.

Российское агентство «Спутник» информацию об этом комментарии белорусского министра дает под довольно красноречивым заголовком: «Макей: на переговорах с Болтоном не было призывов присоединиться к чему-то». Наверное, этот вопрос больше всего волновал Москву.

И телефонный разговор Лукашенко с Путиным на второй день после отлета Болтона тоже очень показательный. Пусть поводом для звонка президента России и было поздравление белорусского коллеги с днем рождения.

Формально Москве не к чему придраться. Ведь Путин, Лавров, другие российские чиновники регулярно встречаются с политиками, в том числе американскими, Лукашенко такой уровень контактов и не снился. К тому же в отношениях Беларуси и США происходит всего лишь процесс нормализации, стороны даже еще не обменялись послами.


Но неслучайно лейтмотивом всех высказываний Болтона в Минске была тема независимости Беларуси. После Крыма было много экспертных оценок, дескать поддержка Западом Украины в ее конфликте с Россией была недостаточно решительной. А уж, мол, за Беларусь ни ЕС, ни США «вписываться» не будут. Ведь белорусская территория — это общепризнанная сфера влияния России, к тому же здесь диктатура. Так вот визит Болтона — своего рода предупреждение Москве, сигнал, что Соединенные Штаты готовы вступить в конкуренцию с Россией за влияние на регион Восточной Европы.

Перевод с бел. NN.by
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