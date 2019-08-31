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Большая страда: Хлопкоробы Туркменистана работают на славу сына президента

Как выяснили корреспонденты «Хроники Туркменистана», 15 августа в Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды состоялось заседание с участием хякимов (руководителей) всех велаятов (областей) страны.

На собрании прозвучало заявление министра Магтымгулы Байрамдурдыева о том, что в этом году необходимо приложить все усилия и выполнить план по сбору хлопка, а затем начать подготовку к севу пшеницы. Присутствующим объявили, что первым выполнить план должен Ахалский велаят, которым руководит сын президента Сердар Бердымухамедов. Остальные велаяты обязаны помочь в этом людскими ресурсами.


Как было заявлено, в конце августа каждая сельская семья из других регионов страны за свой счет на один месяц отправит одного совершеннолетнего собирать хлопок в Ахалском велаяте. При необходимости дополнительная рабочая сила будет привлекаться и дальше, пишет ca-news.org
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