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Давыдько отказало Министерство информации? Он хотел создать телеканал «Белой Руси». И, похоже, создаст

Общественное объединение «Белая Русь» во главе с Геннадием Давыдько задумало создать свое телевидение. Об этом сообщил телеграмм-канал «Папаратор».

«Геннадий Давыдько пытался создал «Белая Русь ТВ», платформой для него должен был стать российский «5 канал», — утверждает «Папаратор». Но ничего, мол, не получилось.

фото: tut.by


Действительно ли у Давыдько была такая идея и что из этого вышло?

«Мы хотели бы иметь телеканал, но Министерство информации не зарегистрировало — взвешивали, решали, были претензии. А потом мы уже сами отказались. Относительно «Пятого канала»… Были разные варианты. Мы искали платформу, но хотели все же самостоятельный канал сделать — на это нужны деньги. Словом, мы подумали и решили сосредоточиться на интернет-возможностях. Будем развивать свой сайт», — сказал «Нашей Ниве» Давыдько.

 

Он надеется, что сайт «Белой Руси» удастся монетизировать, если превратить его в «платформу для дискуссий и обсуждения проблемных точек общества».

Как стало известно «Нашей Ниве», формальной причиной отказа в регистрации канала «Белой Руси» стала «ошибка в документах».
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