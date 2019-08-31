«Геннадий Давыдько пытался создал «Белая Русь ТВ», платформой для него должен был стать российский «5 канал», — утверждает «Папаратор». Но ничего, мол, не получилось.





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Действительно ли у Давыдько была такая идея и что из этого вышло?





«Мы хотели бы иметь телеканал, но Министерство информации не зарегистрировало — взвешивали, решали, были претензии. А потом мы уже сами отказались. Относительно «Пятого канала»… Были разные варианты. Мы искали платформу, но хотели все же самостоятельный канал сделать — на это нужны деньги. Словом, мы подумали и решили сосредоточиться на интернет-возможностях. Будем развивать свой сайт», — сказал «Нашей Ниве» Давыдько.









Он надеется, что сайт «Белой Руси» удастся монетизировать, если превратить его в «платформу для дискуссий и обсуждения проблемных точек общества».





Как стало известно «Нашей Ниве», формальной причиной отказа в регистрации канала «Белой Руси» стала «ошибка в документах».



