Давыдько отказало Министерство информации? Он хотел создать телеканал «Белой Руси». И, похоже, создаст
Общественное объединение «Белая Русь» во главе с Геннадием Давыдько задумало создать свое телевидение. Об этом сообщил телеграмм-канал «Папаратор».
«Геннадий Давыдько пытался создал «Белая Русь ТВ», платформой для него должен был стать российский «5 канал», — утверждает «Папаратор». Но ничего, мол, не получилось.
фото: tut.by
Действительно ли у Давыдько была такая идея и что из этого вышло?
«Мы хотели бы иметь телеканал, но Министерство информации не зарегистрировало — взвешивали, решали, были претензии. А потом мы уже сами отказались. Относительно «Пятого канала»… Были разные варианты. Мы искали платформу, но хотели все же самостоятельный канал сделать — на это нужны деньги. Словом, мы подумали и решили сосредоточиться на интернет-возможностях. Будем развивать свой сайт», — сказал «Нашей Ниве» Давыдько.
Он надеется, что сайт «Белой Руси» удастся монетизировать, если превратить его в «платформу для дискуссий и обсуждения проблемных точек общества».
Как стало известно «Нашей Ниве», формальной причиной отказа в регистрации канала «Белой Руси» стала «ошибка в документах».
09:59 31/08/2019