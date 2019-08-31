Лукашенко и другие лидеры СНГ подтвердили участие в параде 9 Мая
Александр Лукашенко, а также еще 16 лидеров стран подтвердили свое участие в параде по случаю 75-летия победы в Москве, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"У нас уже примерно 17 лидеров различных стран, именно лидеров, подтвердили официально свое участие в памятных мероприятиях в Москве 9 Мая ", — заявил Ушаков.
Он уточнил, что свое участие в празднике подтвердили Индия, Куба, Франция, Чехия, Венесуэла, Беларусь, Армения, Молдова, Сербия, многие из стран СНГ.
Приглашение принять участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве было направлено и президенту США Дональду Трампу, однако он пока не ответил.
"Американцы пока не ответили", - сказал Ушаков.
По его словам, в день 75-летия победы в Москве ожидается действительно крупное международное событие.
09:47 31/08/2019