Лукашенко и другие лидеры СНГ подтвердили участие в параде 9 Мая





"У нас уже примерно 17 лидеров различных стран, именно лидеров, подтвердили официально свое участие в памятных мероприятиях в Москве 9 Мая ", — заявил Ушаков.





Он уточнил, что свое участие в празднике подтвердили Индия, Куба, Франция, Чехия, Венесуэла, Беларусь, Армения, Молдова, Сербия, многие из стран СНГ.





Приглашение принять участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве было направлено и президенту США Дональду Трампу, однако он пока не ответил.





"Американцы пока не ответили", - сказал Ушаков.





По его словам, в день 75-летия победы в Москве ожидается действительно крупное международное событие.



