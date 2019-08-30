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Организаторов терактов 11 сентября в Нью-Йорке будут судить в 2021 году

Военная комиссия в США назначила на 11 января 2021 года судебное заседание в отношении Халида Шейха Мохаммеда и еще четверых обвиняемых в организации терактов 11 сентября, сообщает The New York Times со ссылкой на приказ военного судьи.

Американское здание отмечает, что обвинители просили назначить дату суда по вопросу о смертной казни с 2012 года, но произошло это только накануне, 30 августа. В случае, если дату суда не перенесут, за восемь месяцев до старта заседаний в Кэмп-Джастис на базе Гуантанамо начнут выбирать судей.

Фото: REUTERS


По информации газеты, до начала процесса судье предстоит решить, какие доказательства будут использованы в ходе судебного разбирательства, пишет Белсат. В следующем месяце начнутся заседания, в ходе которых сторона защиты попытается исключить из дела признания обвиняемых, данные агентам ФБР и ЦРУ под пытками.

Обвиняемым инкриминируют в подготовке терактов 11 сентября 2001 года на территории США. Главным организатором считают Мохаммеда, в то время как четверо его сообщников, по версии следствия, оказывали помощь в тренировках, перемещениях и финансировании.


Всех пятерых мужчин задержали в Пакистане в 2002-2003 годах. После этого ЦРУ несколько лет года содержало их в заключении в секретной тюрьме, где их пытали водой и лишали сна. В 2006 году заключенных перевели в Гуантанамо. Именно из-за этих злоупотреблений властей возникла проблема с назначением даты суда.

Серия терактов произошла в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, их совершили члены «Аль-Каиды». В результате погибли около 3 тысяч человек.
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