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Убийцу Кеннеди ранили ножом в тюрьме

Сирхан Сирхан, убивший Роберта Ф. Кеннеди, был ранен ножом в тюрьме, где отбывает пожизненное заключение, и госпитализирован.


Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на источник в исправительном учреждении им. Дж. Донована.

Инцидент произошел в пятницу, 30 августа, около 14:30 по местному времени. Сирхан был найден сотрудниками тюрьмы и отправлен в городскую больницу. В настоящее время он находится в стабильном состоянии.

Также отмечается, что подозреваемый в нападении был опознан и помещен в изолятор. Сейчас проводится расследование, по его итогам будет известно, предъявят ли задержанному обвинения.


Сирхан Сирхан известен тем, что 5 июня 1968 года застрелил Роберта Кеннеди, кандидата на пост президента США. В 1969 году был приговорен к смертной казни, впоследствии приговор был смягчен до пожизненного заключения.
Oxu.az
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