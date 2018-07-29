Праздник со слезами на глазах: как диктаторы отмечают дни рождения

Почему так случилось? Неизвестно. Все-таки праздника два, а стол накрывать один – экономия чистой воды. Как говорится, копейка рубль бережет. Да и каких-то масштабных празднований замечено не было. Каждый год глава государства в день своего рождения то в рабочих разъездах, то на каких-то встречах, пишет Белсат.





В этом смысле он как белая ворона в кругу своих коллег по цеху – диктаторов из соседних и не очень стран. Вот они знают толк в том, как отметить не только свой главный праздник, но, по их мнению, и целой страны.

Нурсултан Назарбаев





Президент Каазахстана правил страной с 1990-го по март 2019 года. Как пел Игорь Николаев, «День рождения – праздник детства и никуда от него не деться», поэтому после 17 лет правления в 2008 году Назарбаев решил сделать свой День рождения национальным праздником.





Лайфхак и для начинающих диктаторов: переносишь День столицы на дату своего рождения. Профит – на твой День рождения за государственный счет приезжает Уитни Хьюстон, всемирно известный оперный певец Андреа Бочелли и цирк «Дю Солей». Не надо даже скрести по карманам в поиске денег на фейерверки – они входят в праздничный сет.





Как правило, празднование длится несколько дней.

Сапармурат Ниязов

Фото: ITAR-TASS / Signar / FORUM





Бывший президент Туркменистана руководил страной более 30 лет. Пятикратный Герой Туркменистана, «Великий Туркменбаши», «Посланник Аллаха», «Спаситель нации» – по одним только званиям видно, что туркменский вождь не отличался особой скромностью. Особенно, если учесть, что еще при жизни ему ставили памятники из золота, а чиновники должны были целовать ему руку.









День рождения Ниязова – День Туркменбаши – отмечался с 1994 года. Но в 1995 году на «отца всех туркмен» напал внезапный припадок скромности, с которым он не смог совладать. Тогда «День Туркменбаши» был переименован в День национального флага.





В день своего рождения Ниязов не только принимал подарки, но и дарил. В 2002 году Туркменбаши вступил в возраст пророка Мухаммеда – ему исполнилось 62 года. По этому поводу все, кому в этом году также исполнилось 62 года получили три дополнительных дня к отпуску и премию размером с месячную ставку. Большой праздник проходил и в ауле, в котором родился Сапармурат Ниязов. За праздничный стол пригласили 15 тысяч человек.





Годом ранее подарок народу от Туркменбаши был не менее грандиозным. Туркмены получили от своего лидера его книгу «Рухнама», которая должна была стать для туркмен вторым по важности текстом после Корана.

Гурбангулы Бердымухамедов

Фото: turkmenistan.gov.tm

После смерти Сапармурата Ниязова пост президента Туркменистана занял Гурбангулы Бердымухамедов. Новый глава страны перенес День национального флага, совпадавший с Днем рождения бывшего правителя. Кстати, золотой памятник Ниязову переместили на окраину Ашхабада, а в центре расположился золотой памятник новому лидеру нации.





День рождения Бердымухамедова также отмечается с помпой. Обычно, это выступления мировых звезд, вроде Дженнифер Лопес, Патрисии Каас и Boney M. В 2011 году Дженнифер Лопес была вынуждена извиняться за свое выступление на праздновании рождения туркменского диктатора. По её словам, если бы она знала о ситуации с правами человека в этой стране, то отказалась бы от выступления.









Гурбангулы Бердымухамедов, конечно, не Дженнифер Лопес, но тоже обладает певческим талантом, по крайней мере, ему так кажется. В 2011 году на свой день рождения он подарил народу песню. Присутствующие в зале слушали руководителя страны стоя, а гитару и аккордеон, на которых он играл во время выступления, признали национальными ценностями и передали в музей. Тогда День рождения Бердымухамедова праздновали неделю.

Роберт Мугабе

Фото: REUTERS / Siphiwe Sibeko / Forum





Зимбабвийский диктатор Роберт Мугабе, управлявший страной до 2017 года, отмечал свой День рождения на широкую ногу. И это несмотря на то, что Зимбабве – одна из самых бедных стран мира. Заметно, что Мугабе очень любит совпадение цифр. Например, в 2014 году, когда ему исполнилось 90 лет, на праздновании выпустили в небо 90 воздушных шаров, сделали торт весом 90 килограммов и к праздничному столу убили 90 коров. На 91-е день рождения диктатора на стол подавали не только коров, но и мясо слонов, львов и антилоп.





В праздновании участвуют десятки тысяч человек, а расходы на все эти торжества насчитывают не один миллион долларов.







