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Эксперт iSANS о визите Болтона: контакты такого уровня укрепляют суверенитет Беларуси

Эксперт сети iSANS Владимир Кобец поговорил с polskieradio24.pl о визите советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск.

Напомним, во время визита 29 августа Болтон встретился с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем. После переговоров он сказал, что стороны не пришли к конкретным решениям, но встречи были «отличными» и очень важными.

Владимир Кобец считает, что встреча была важной в контексте агрессивной политики Кремля в отношении соседних государств и в связи с растущим в регионе напряжением.

«Полностью согласен с оценкой бывшего заместителя помощника министра обороны США Майка Карпентера, что в долгосрочной перспективе такие контакты на высшем уровне укрепляют суверенитет Беларуси», – заявил Кобец.

Он напомнил совместную с Дэвидом Кремером статью в EUobserver, в которой авторы писали, что Беларусь – это не только Лукашенко, но и общество. «Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон хорошо об этом знает», – считает Кобец.


«Джон Болтон говорил, что выросло поколение, которое на знает Советского Союза, смотрит на свободный мир, видит, что делают их ровесники в демократических государствах. … Эта молодежь – гарантия будущего демократической Беларуси. Ради будущего Беларуси, чтобы не поддаться проводимой Кремлем политике, мы должны поддерживать молодежь, независимые СМИ и думать о беларусском государстве немного за рамками Лукашенко, смотреть в будущее. Поэтому этот визит важен», – считает эксперт.

Затрагивая тему парламентских выборов, Кобец заявил, что по-настоящему свободные выборы были бы гарантией независимости Беларуси, но сегодня не оснований надеяться, что они пройдут демократично.

«Один визит Болтона не может изменить реальность. Однако то, что он говорил с Лукашенко о правах и свободах, – очень важно», – сказал эксперт.

«Надеюсь, что слова Болтона об изменениях, которые тут могут произойти, будут услышаны. Джон Болтон сказал, что беларусы видят, что происходит в Польше, Литве, Латвии, Эстонии. Этот посыл очень важен», – заключил Кобец.
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