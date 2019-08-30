Напомним, во время визита 29 августа Болтон встретился с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем. После переговоров он сказал, что стороны не пришли к конкретным решениям, но встречи были «отличными» и очень важными.





Владимир Кобец считает, что встреча была важной в контексте агрессивной политики Кремля в отношении соседних государств и в связи с растущим в регионе напряжением.





«Полностью согласен с оценкой бывшего заместителя помощника министра обороны США Майка Карпентера, что в долгосрочной перспективе такие контакты на высшем уровне укрепляют суверенитет Беларуси», – заявил Кобец.





Он напомнил совместную с Дэвидом Кремером статью в EUobserver, в которой авторы писали, что Беларусь – это не только Лукашенко, но и общество. «Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон хорошо об этом знает», – считает Кобец.









«Джон Болтон говорил, что выросло поколение, которое на знает Советского Союза, смотрит на свободный мир, видит, что делают их ровесники в демократических государствах. … Эта молодежь – гарантия будущего демократической Беларуси. Ради будущего Беларуси, чтобы не поддаться проводимой Кремлем политике, мы должны поддерживать молодежь, независимые СМИ и думать о беларусском государстве немного за рамками Лукашенко, смотреть в будущее. Поэтому этот визит важен», – считает эксперт.





Затрагивая тему парламентских выборов, Кобец заявил, что по-настоящему свободные выборы были бы гарантией независимости Беларуси, но сегодня не оснований надеяться, что они пройдут демократично.





«Один визит Болтона не может изменить реальность. Однако то, что он говорил с Лукашенко о правах и свободах, – очень важно», – сказал эксперт.





«Надеюсь, что слова Болтона об изменениях, которые тут могут произойти, будут услышаны. Джон Болтон сказал, что беларусы видят, что происходит в Польше, Литве, Латвии, Эстонии. Этот посыл очень важен», – заключил Кобец.



