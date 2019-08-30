Окружные избирательные комиссии должны быть сформированы в 110-ти округах по всей стране, а также территориальные – в Минске и шести областях, всего 117 комиссий. В каждую избирательную комиссию по всей стране своих кандидатов предложило движение «За свободу», передает "Белсат"





«Как показывает практика всех предыдущих выборов, по итогам формирования комиссий почти 100% выдвиженцев от проправительственных и провластных структур, политических и общественных, как БРСМ, «Белая Русь», попадают в состав комиссий. Относительно политических партий из лагеря оппозиции или независимых общественных организаций действует совершенно другой принцип, когда не более 1% от всех выдвинутых представителей становятся полноценными членами комиссий. Посмотрим, как будет в этом году», — говорит председатель движения Юрий Губаревич.





В избирательном штабе общественной организации «Говори правду!», которая также ожидает решения относительно своих кандидатов, этот этап избирательной кампании называют первым экзаменом на демократию для властей.





«Ведь по количеству представителей демократических сил, которые будут включены или не включенные в состав этих комиссий, можно будет давать первую оценку парламентским выборам», — полагает руководитель избирательного штаба Сергей Возняк.





Возможности не включать в состав комиссий представителей оппозиционных политических партий дают произвольные критерии отбора кандидатов. Ранее это были сроки подачи списков, в этом году – личные качества кандидатов, говорят в Партии БНФ.









«В Витебской области даже запросили характеристики от партий на выдвиженцев, чтобы мы, вроде, обосновали, почему эти люди достойны быть членами комиссий. К сожалению, мы понимаем, что вряд ли власти действительно ищут достойных членов избирательных комиссий», говорит председатель партии Алексей Янукевич.





Оппозиционные политики также надеются на справедливые оценки хода первого этапа избирательной кампании со стороны Бюро демократических институтов и прав человека Организации безопасности и сотрудничества в Европе, специальная комиссия которой сейчас работает в Беларуси.





«Мы надеемся, что останутся оценки БДИПЧ ОБСЕ условий и хода избирательной кампании честными, и если обнаружат нарушения, то они их зафиксируют и отразят в своих отчетах. И тогда перед нашими западными соседями и Евросоюзом также будет тест на двойные стандарты», — продолжает Алексей Янукевич.





В понедельник, 2-го сентября, объявят итоги первого этапа выборов: члены каких партий и движений войдут в состав окружных и территориальных избирательных комиссий.







